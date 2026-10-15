Nadie lo entiende en Vitoria: la salida en Baskonia que deja más preguntas que respuestas

Llegó envuelto en dudas desde Italia un 8 de agosto de 2025 y se marchó con el Buesa Arena rendido a sus pies. La apuesta por Paolo Galbiati era arriesgada en su día, pero con el tiempo se convirtió en un ídolo para la afición y la plantilla, tocando el cielo con la consecución de la séptima Copa del Rey en la historia de Baskonia. Una intensa aventura gasteiztarra que ha llegado a su fin este 14 de octubre de 2026.

Los ‘motivos’ de la destitución de Paolo Galbiati en Baskonia

Era la crónica de una salida anunciada en Vitoria-Gasteiz. Los rumores durante verano que colocaban a Velimir Perasovic en el banquillo no terminaron de acallarse (en su momento lo explicaron Olga Lorente y Noelia Gómez en mayo), pero el desenlace no ha llegado hasta mediados de octubre, paradojas del destino, con el Baskonia liderando la Liga Endesa con pleno de victorias. Se apagan así las luces para el técnico de Vimercate. Ya no habrá más lanzamientos suyos durante el calentamiento previo a los partidos, ni la afabilidad habitual con la que atendía a la prensa, ni aquellos planteamientos tácticos que llevaron al club a alzar la Copa del Rey el pasado febrero en Valencia.

Aunque el club no ha dado explicaciones oficiales sobre los motivos, entre bambalinas el desgaste era evidente. Paolo Galbiati no ocultó sus quejas por una plantilla que consideraba incompleta para el curso 2026-27, exigiendo explicaciones a la directiva por la gestión de ciertos jugadores. Ni siquiera el liderato en la Liga ACB frenó la impaciencia de la planta noble: mientras el técnico italiano pedía margen y tiempo, las oficinas de Zurbano ejecutaban su destitución para dar paso a la cuarta etapa de Velimir Perasovic al frente del Baskonia.

Competición Partidos Victorias Derrotas % victorias Euroliga 43 14 29 32,6 % Liga Endesa 40 29 11 72,5 % Copa del Rey y Supercopa 4 3 1 75 % Total 87 46 41 52,9 %

“Necesitamos paciencia, no sé si el club la va a tener. El año pasado la tuvo”

De la comunión popular con Vitoria y el Buesa Arena al abrupto adiós. Galbiati hizo historia en agosto al convertirse en el primer italiano en lanzar el chupinazo de Celedón, un gesto de un pilar ya integrado en la ciudad a pesar del ruido sobre su futuro y los cantos de sirena del Barça Basket. La grada del Buesa Arena estaba con él, pero su sintonía con la afición no ha evitado un cese del que el club no ha dado explicaciones.

Comunicado oficial | Paolo Galbiati no continúa al frente del banquillo de Kosner Baskonia.



🗞️ https://t.co/fToX5tDmxv pic.twitter.com/1xekrYHnO3 — Kosner Baskonia (@Baskonia) October 14, 2026

La grieta ya se adivinaba el 18 de septiembre, antes de la Supercopa, cuando el técnico avisaba tras admitir que la plantilla seguía incompleta: “Necesitamos paciencia, no sé si el club la va a tener. El año pasado la tuvo”. El tiempo terminó dándole la razón de la peor manera.

El posible gran detonante deportivo hay que buscarlo en Europa. El titubeante arranque en la Euroliga, con un balance de una victoria y cuatro derrotas, ha terminado por precipitar los acontecimientos y acelerar la llegada de Velimir Perasovic. Sin embargo, los resultados en el torneo continental no son más que la punta del iceberg: el distanciamiento entre la directiva azulgrana y Paolo Galbiati era insalvable prácticamente desde el periodo estival.