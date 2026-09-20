La gran derrota de Baskonia: su mejor canterano se marcha y no será a la NCAA

Hay derrotas que se sufren sobre la pista y otras que se gestan en la planificación y los despachos. Baskonia cayó en las semifinales de la Supercopa ante Joventut Badalona, pero casi al mismo tiempo recibió otro golpe lejos del parqué: la marcha de su gran joya de cantera. Una fuga que se suma a las de Mate Khatiasvili y Chiek Diallo y que vuelve a poner el foco en la capacidad del club para retener a sus jóvenes talentos. Eso sí, en esta ocasión el destino no será la NCAA ni el baloncesto universitario estadounidense.

Juom Maker Bol abandona Baskonia

Joksimovic se queda como el único superviviente de esta generación en la estructura gasteiztarra, aunque todavía está por definir cuál será su destino de cara al curso 2027-28, con la NCAA y la NBA como posibles horizontes. Su soledad en Baskonia se explica ahora también por la salida de Juom Maker Bol, cuyo destino ha sorprendido especialmente en un momento en el que la vía del baloncesto universitario estadounidense se ha convertido en una opción cada vez más habitual entre los jóvenes talentos europeos, atraídos también por las importantes cantidades económicas que mueve actualmente la NCAA.

Pero el pívot sursudanés, una de las piezas de mayor valor de la cantera de Baskonia, ha decidido emprender un nuevo camino y pone rumbo a Ratiopharm Ulm, atraído por el reconocido modelo de formación de la entidad alemana. A sus 17 años, el joven interior pone punto final a su vínculo de formación con el club de Zurbano y abre un nuevo capítulo en el baloncesto alemán. Su llegada se producirá inicialmente con ficha del filial, un equipo que en los últimos años ha servido de plataforma para talentos como Juan Núñez, Killian Hayes, Jeremy Sochan, Pacôme Dadiet, Ben Saraf o Noa Essengue, varios de ellos posteriormente seleccionados en el Draft de la NBA.

Salida esperada

La salida de Juom Maker Bol durante el verano, participó hace unas semanas en los NBA Academy Games, era prácticamente un secreto a voces, pero todo apuntaba a que su próximo destino sería un High School estadounidense, antes de dar el salto a la NCAA la próxima temporada, siguiendo un recorrido similar al que emprendió Mate Khatiasvili.

De momento, se desconoce si Baskonia ha recibido alguna compensación económica por los cuatro años que Maker Bol ha permanecido en el club. Lo que sí está confirmado es su nuevo destino, ya que el pívot ya forma parte del roster de ratiopharm Ulm y de su estructura de cantera, la OrangeAcademy. Un proyecto que se ha consolidado como uno de los grandes trampolines del baloncesto europeo hacia la NBA, ofreciendo a jóvenes talentos una vía de desarrollo profesional sin necesidad de pasar por la NCAA.