Rumores desde Turquía: Vuelve el viejo culebrón con la estrella de Baskonia

El mercado de fichajes de Baskonia ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza. La inestabilidad en el inicio del verano en la dirección deportiva y un problema importante en el juego interior han sido dos de los caballos de batalla. Sin embargo, la situación de Markus Howard ha conseguido ser protagonista durante todo el periodo de transferencias.

Baskonia podría tener una última posibilidad

El rol de Markus Howard en Baskonia no responde al escalafón salarial en el que se encuentra. El mercado de fichajes parecía su sino, pero encontrar un equipo que invierta esas sumas por un jugador, por el momento, lejos de su techo es complejo. Uno de los conjuntos que en su día mostró interés fue Galatasaray. El jugador rechazó la oferta y el tema parecía aparcado.

Cedemos ante el Olympiacos pic.twitter.com/nJnRFWbX83 — Kosner Baskonia (@Baskonia) September 24, 2026

Baskonia no ha comenzado bien la temporada y tiene por delante aún trabajo en el mercado de fichajes. Las perspectivas no son buenas, ya la pretemporada vislumbraba problemas y la Supercopa ACB lejos de disiparlos los acrecentó. Por ello, no sería descabellado que la decisión de Markus Howard sobre su continuidad cambie. Más allá de estas especulaciones, desde Turquía vuelven los cantos de sirena.

Markus Howard y su futuro

Hace días que trascendió que Markus Howard no abandonaría Baskonia en el mercado de fichajes para jugar en un equipo que no dispute la Euroliga. A pesar de ello, el medio de comunicación turco Basketfaul afirma que las negociaciones entre el escolta y el combinado otomano siguen vivas. Por el momento esta información únicamente llega desde este portal, pero está por ver cómo progresa.

🚨 SON DAKİKA | Galatasaray, Markus Howard’ı kadrosuna katmak için Baskonia ile yeniden temasa geçti! (@basketfaul_1) pic.twitter.com/xykuWwQ3m4 — GS Yan Branşlar (@GsYanBranslar) September 24, 2026

La salida de Markus Howard, a día de hoy, podría ser una bendición para Baskonia. Los vitorianos tienen serios problemas en el juego interior. Por el momento, tienen un único cinco, además verdaderamente veterano. Su gran refuerzo en la pintura, Alex Len, salió sin llegar a debutar. En este sentido, la liberación de la ficha de un jugador poco trascendente y con gran salario podría facilitar las operaciones a nivel financiero.