¿Hay más casos como el fichaje fallido del ex del Real Madrid Alex Len en el Baskonia?

El mercado ACB no siempre ofrece certezas y, en ocasiones, las apuestas de los clubes no terminan desarrollándose como estaba previsto. Lesiones, adaptación o cuestiones relacionadas con el rendimiento pueden alterar los planes iniciales y obligar a los equipos a tomar decisiones antes incluso de que la temporada haya comenzado.

Adiós a la relación entre Alex Len y Baskonia

Baskonia y Alex Len han decidido poner fin de mutuo acuerdo a su relación contractual, apenas unos días después de la llegada del pívot ucraniano a Vitoria. El jugador, que había firmado por dos temporadas, no ha llegado a debutar con el conjunto azulgrana después de experimentar molestias en un pie durante su primera sesión de entrenamiento, en una zona que ya había sido tratada la pasada temporada.

El club, a través de su comunicado oficial, señala que no se trata de una nueva lesión, pero, tras consultar con especialistas, ambas partes acordaron rescindir el contrato. La salida de Len supone un nuevo contratiempo para Pablo Galbiati, que pierde una pieza importante antes del inicio de la competición y deja al juego interior bajo mínimos, con Faried como único pívot puro de la plantilla.

Alex Len no es un caso único en la historia del Baskonia

El caso de Alex Len no es nuevo en la historia reciente del Baskonia. En la temporada 2020-21, Khadeen Carrington, que había llegado como una de las apuestas del club, abandonó el equipo justo antes de comenzar la competición y sin disputar ningún partido oficial, aunque en su caso la salida estuvo relacionada con su adaptación y rendimiento durante la pretemporada.

Si se amplía la mirada, aparecen más precedentes de situaciones similares. O.D. Anosike fue desvinculado en la temporada 2015-16 antes de debutar, mientras que Pops Mensah-Bonsu no superó el reconocimiento médico en la 2010-11. También destaca el verano de 2002, con las salidas de William Avery, Raja Bell y Pat Burke sin llegar a consolidarse en el equipo.