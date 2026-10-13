Baskonia no se frena en el mercado, pero… ¿Es lo que necesita?

La temporada de Baskonia ha tenido en ese breve tramo claros y oscuros muy marcados. Desde la llegada de Marcio Santos el equipo ha dado un cambio importante. Las carencias en la pintura fueron un dolor de cabeza para Paolo Galbiati. Ahora, tras la llegada de Marcio Santos, parece que siguen tratando de reforzarse en el mercado de fichajes. Sin embargo, no están muy claras sus necesidades.

¿Qué necesita Baskonia en el mercado de fichajes?

Una de las noticias del mercado de fichajes tiene en el ojo del huracán a Baskonia. Christian Koloko fue cortado en New Orleans Pelicans y, pese a que en una primera instancia todos miraron a Barcelona como destino, parece que podría estar en negociaciones con los vitorianos. Según El Correo habría habido incluso oferta formal.

🚨🚨Baskonia, as announced for weeks, is still on the market for a new center.



The Spanish team made an offer to CHRISTIAN KOLOKO, I can confirm @elcorreo_com



Pelicans have waived Koloko 2 days ago.#EuroLeague #Baskonia #NBA #ACB pic.twitter.com/FpefADe5l0 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) October 12, 2026

El prestigioso insider del mercado de fichajes, Andrea Calzoni, no solo ha querido mencionar la oferta realizada por Christian Koloko, también los planes de Baskonia. Según el profesional de la información la dirección deportiva del Buesa estaría interesada en sumar un pívot a plantilla. A priori, tiene todo el sentido del mundo ya que solo cuentan con dos y uno en edad veterana. No obstante, el tema puede tener más aristas.

Un tema de confección de plantilla

La posibilidad de que Christian Koloko llegue a Baskonia plantea también un debate sobre el tipo de interior que necesitan en el mercado de fichajes. Faried es un especialista en continuación y Marcio Santos un perfil más completo. El ex de Pelicans sería un molde también experto en pick and roll y juego por encima del aro.

Christian Koloko no es el mismo jugador que Kenneth Faried, pero sí comparten predilección por patrones de juego. Por otro lado, si hay algo que falta en ese vesturario es un cuatro y medio. El debate sobre cómo ha de ser el nuevo pívot de Baskonia también plantea que, quizás, un cuatro que pueza hacer las veces de cinco o un cinco las de cuatro pueda ser mejor estrategia, sobre todo en una plantilla tan corta. Por el momento, los ala-pívots baskonistas tienen más molde de tres que de poste y otro perfil podría sumar. Eso sí, quizás sea lo que quiera Galbiati para su modelo.