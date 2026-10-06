¿Cuál es el techo de Baskonia? El fichaje que podría revolucionar la Liga Endesa ACB

El mercado de fichajes de la Liga Endesa ACB ha traído a la competición mucho talento, incluso para equipos de la zona baja. Hay conjuntos que con más premura y otros que menos. Sin duda, Baskonia ha sido uno de los que más tarde se ha movido. Tras meses de aguas revueltas con su afición, el equipo despega con su nuevo refuerzo.

¿Qué supone para Baskonia en Liga Endesa ACB?

Baskonia no parecía llamado este año a tener un papel importante en Liga Endesa ACB. El conjunto arrancó la competición sin juego interior, únicamente un veterano Kenneth Faried sujetando la pintura. Sin embargo, tras la debacle de Alex Len, encontraron a Marcio Santos. Su impacto en el equipo ha catapultado las aspiraciones del equipo a lo más alto.

Desde la llegada de Marcio Santos Baskonia no conoce la derrota. La victoria frente a un Olimpia Milano con talentos como Moses Wright o Alec Peters fue la antesala de una jornada de Liga Endesa ACB sin igual. El equipo arroyó a Bàsquet Girona, un conjunto que se ha reforzado fuerte en verano. La relevancia del flamante último fichaje parece relativa, pero cuando se examinan los números con detenimiento la perspectiva cambia.

El impacto de Marcio Santos

Hay refuerzos que tienen más implicaciones que las que el propio jugador aporta. Con Marcio Santos Baskonia es un equipo que protege mejor su aro. Eso no solo evita recibir puntos fáciles como sucedió contra Olympiacos, también permite defender con menos jugadores la pintura y evitar los triples, como sucedió con Valencia Basket. Además, permite dar aire a un veterano, pero talentoso, Kenneth Faried que demuestra que ‘fresco’ es imparable.

El impacto de Márcio Santos en Baskonia está siendo muy, muy bestia. Victorias en sus debuts Euroliga y Liga Endesa y unos números que demuestran que el equipo es distinto con él. Datos de @LN_Data 📊



Contra FIATC Girona



Eficiencia Ofensiva con Santos dentro y fuera:

158.2 |… pic.twitter.com/aHYU61zz13 — Sergio Llebrés (@llebres11) October 4, 2026

Las implicaciones que ha tenido Marcio Santos en Baskonia tanto en Euroliga como en Liga Endesa ACB se perciben únicamente viendo los encuntros. Sin embargo, se materializan cuando se examina la estadística avanzada. Los vitorianos son un equipo más eficiente a nivel ofensivo, pero sobre todo defensivo, el talón de Aquiles actual de Paolo Galbiati. Por ello, muchos les comienzan a ver ya como una verdadera alternativa al techo de la competición.