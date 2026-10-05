Los 8 fichajes y tapados que han puesto la Liga Endesa patas arriba tras solo dos jornadas

La Liga Endesa ACB ha comenzado de forma fulgurante. Tan solo 4 equipos no han ganado uno de los dos encuentros y, la mayoría de los partidos disputados han tenido emoción hasta el final. El verano parece haber sido provechoso y, entre fichajes y continuaciones, cada conjunto tiene sus estrellas rutilantes.

Estrellas recién llegadas a la ACB

El mercado de fichajes de la Liga Endesa ACB ha sido de los más movidos de los últimos años. La llegada de jugadores interesantes ha abierto incluso el debate en redes de si es la competición que mejor ficha. Mientras muchos ojos están puestos en los refuerzos Euroliga como TJ Shorts o Justin Robinsan, hay mucho ‘jugón’ a lo largo y ancho de la competición.

Alonzo Verge Jr – Leyma Coruña

El jugador de Leyma Coruña posiblemente sea la gran revelación del inicio de ACB. El base llega desde Alemania, desde el Rasta Vechta, pero ya había vestido la camiseta gallega. Su arranque en números viene siendo fulgurante, pero las sensaciones son aún mejores. Un manejador con un cambio de ritmo verdaderamente peligroso en uno contra uno. Todo ello, además, con buena mano para anotar desde fuera.

Brandon Childress – Obradoiro

A pocos aficionados al baloncesto internacional la capacidad anotadora de Brandon Childress. Al americano de Obradoiro ya se le conocía por su frenética anotación en Bursasport, Turquía. Al igual que Verge, es un perfil que contruye sus ventajas desde el uno contra uno y el cambio de ritmo. Por el momento ha sido irregular en el tiro, aunque en líneas generales, con buenos porcentajes.

Timmy Allen – Bàsquet Manresa

Timy Allen no deja de ser un jugador con pasado NBA llegado a la Liga Endesa ACB. Manresa no ha comenzado con buen pie, pero desde luego que el americano ha hecho todo lo posible por lograr, al menos un trinfo. 30 puntos y 8 rebotes en el encuentro frente a Breogan tras no poder disputar la primera jornada. Su perfil es el de ala-pívot clásico. Un jugador con buena mano de larga distancia y capaz de jugar de cara con pocos botes o de espaldas. Su principal aptitud es el juego en contacto.

Mac McClung – Bàsquet Girona

Si bien no ha tenido el inicio fulguante en números como otros de los casos, sí que se atisban rasgos físicos de otro nivel. Su capacidad matadora fue lo que le puso en el ojo del huracán en su llegada a Girona y, por el momento, está tratando de sacarle partido en una competición con muchas más ayudas que las americanas. A diferencia de Verge y Childress, su principal habilidad es el primer paso, siendo más vertical y con menos trabajo de fintas.

Otra temporada más en Liga Endesa

La pasada campaña el talento que atesoraban los equipos de la zona media-baja de la Liga Endesa ACB era destacado. Algunos de los jugadores que han movido entre equipos de la misma competición, otros lograron retenerlo para que siga liderando el proyecto. Ningún encuentro está cantado antes de jugarse en la máxima competición del territorio español.

Dominik Mavra – Rio Breogan

No por ser ya conocido en ACB deja de llamar la atención el jugador que ostenta Rio Breogan. Si hasta el momento todos los perfiles de bases y escoltas analizados eran tendentes a la anotación, Dominik Mavra es otro tipo de jugador. A pesar de ser capaz de dejar partidos con más de 20 puntos, es un perfil cerebral y ordenado con influencia en muchas áreas.

James Batemon – Força Lleida

James Batemon vuelve a ser otro pequeño con perfil de ‘metepuntos’. En su primera temporada en Força Lleida ya cautivó a sus aficionados. Muchos pensaron que no duraría mucho en el conjunto, pero ha iniciado un nuevo curso y sigue de dulce. El escolta es un jugador con mucha capacidad para jugar uno contra uno y sacar faltas. Va a la línea con asiduidad y eso dispara mucho su capacidad.

Jassel Pérez – Bàsquet Girona

Jassel Pérez es un nombre que los aficionados al baloncesto tienen presente desde hace mucho tiempo. Sus ventanas FIBA con República Dominicana le pusieron en el mapa. En su paso por Granada dio señas del jugador que puede llegar a ser, pero con idas y venidas. En su nueva campaña con la camiseta gironí está siendo el líder del equipo anotador, incluso por delante de McClung. Un escolta verdaderamente reactivo en el suelo que no requiere de un gran manejo de balón para dejar atrás a los defensores.

Justin Jaworski – Casademont Zaragoza

Al igual que el resto de casos, no es la primera campaña de Justin Jaworski en Liga Endesa ACB. El nuevo jugador de Casadeomnt Zaragoza llega a tierras mañas después de destacar notablemente en Bilbao Basket. Además, lo hace a uno de los conjuntos que mejor se ha reforzado en verano. Su perfil está en completa exticnción, tirador puro. El escolta tiene el aro metido en la cabeza y, tanto saliendo de indirectos como en bote busca incansablemente levantarse, princialmente de tres muntos. De hecho, ya ha dejado un buzzer beater ganador esta temporada.