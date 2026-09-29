El análisis de un fichaje estrella en Valencia Basket: ¿TJ Shorts o Jean Montero?

La Final Four Euroliga y el título de Liga Endesa ACB difícilmente se puedan repetir. Tocar la cima de esa manera es una conjunción de circunstancias importantes, buscadas y casuales. El Valencia Basket busca otro curso en la máxima élite tras un mercado de fichajes revuelto. Uno de los temas más comentados es si TJ Shorts puede ser Jean Montero.

El mercado de fichajes Valencia Basket tiene sus primeros exámenes

El rendimiento de TJ Shorts en el primer encuentro Euroliga fue verdaderamente llamativo y recordó a su mejor versión de París. Jean Montero, por su lado, también brilló con luz propia. Sin embargo, el dominicano tuvo un partido muy plácido a nivel competitivo, mientras que el jugador de Valencia Basket tuvo que sacar el encuentro adelante con canasta ganadora incluida.

La canasta de la victoria.



26 puntos en su debut en @EuroLeague con @valenciabasket.



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TJ Shorts dio una peor versión en el encuentro de ACB. El jugador acusó problemas de faltas, algo que le ha acompañado toda su carrera. A pesar de que Jean Montero no sea un jugador especialmente corpulento, es un perfil que requiere de una menor agresividad para suplir sus carencias. El taronja tiene un molde muy concreto y necesita de cierta permisividad arbitral para estar cómodo. Más allá de comparaciones estadísticas, hay muchos aspectos técnicos que comentar.

TJ Shorts y Jean Montero en el contexto taronja

Las comparaciones entre el actual líder taronja y el del pasado son constantes. Sin embargo, son perfiles muy diferentes. TJ Shorts está ayudando mucho al Valencia Basket a invadir la zona rival, mientras que Jean Montero siempre fue un jugador más polifacético. Sin el dominicano pueden haber perdido capacidad de creación de puntos en juego estático, aunque también el intercambio tiene sus pros.

TJ en modo bèstia en el 4Q 🧡 pic.twitter.com/6VETavz32V — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 27, 2026

La determinación del americano del Valencia Basket para ver aro cuando ataca llama la atención, sobre todo para su altura. Por contra, el dominicano ya demostró con Olympiacos sumar de muchas maneras: 5 rebotes y 5 asistencias en el debut Euroliga. El equipo de Xavi Albert tiene una predilección especial por pisar la pintura en segundos iniciales, para lo que les viene muy bien su refuerzo.