Francis Alonso, mejor jugador del Breogán en octubre: “Un buen test para responder” ante el San Pablo Burgos

Francis Alonso, mejor jugador del Breogán en octubre, ve en la visita del San Pablo Burgos “un buen test para responder” tras rozar el triunfo en el Palau ante el Barça.

Francis Alonso, elegido mejor jugador del Río Breogán en octubre, ve en la visita del San Pablo Burgos del sábado “un buen test para responder” tras la derrota en el Palau, donde el conjunto lucense tuvo contra las cuerdas al Barça.

El alero malagueño, internacional español, recibió este martes el premio ‘Estrella Galicia’ al mejor breoganista del mes y habló del partido de la jornada 8 de la Liga Endesa, que el Breogán juega en casa el sábado 14 de noviembre a las 18:00 horas.

“Podíamos haber ganado ese partido”

El Breogán perdió 99-91 en el Palau el pasado domingo, y Francis Alonso no esconde la sensación que dejó aquella noche: “Somos conscientes de que hicimos un buen trabajo, pero creo que no es suficiente. Sinceramente, creo que podíamos haber ganado ese partido y creo el equipo lo sabe”, comentó en declaraciones recogidas por EFE.

El jugador cree que el equipo tiene margen de mejora: “Sabemos que tenemos mucho techo y queremos seguir escalando y mejorando nuestra versión para seguir consiguiendo victorias”.

Respeto a un Burgos con 2-5

El San Pablo Burgos llega a Lugo con dos victorias y cinco derrotas, frente al 4-3 del Breogán, según la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 7. Aun así, Francis Alonso pide no fiarse del balance del rival: “San Pablo Burgos es un rival al que hay que respetar. Ahora mismo sería un error mirar las derrotas o victorias que llevan porque en esta liga es muy difícil ganar. En la ACB da igual a qué equipo te enfrentes, hay que respetar al rival y saber que siempre va a ser una final”.

El conjunto burgalés, que perdió 93-100 ante el Valencia Basket en su último partido de liga, tendrá además la duda de DJ Steward, que sufrió en ese encuentro una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Su tiempo de recuperación queda pendiente de evolución, según la ACB.

“Los pies en el suelo”

El alero pidió mantener la calma sin renunciar a nada: “Tenemos que ir con los pies en el suelo, mente fría y siendo humildes y ambiciosos, que son los valores que creo que caracterizan a este club.”.

El Río Breogán recibe al San Pablo Burgos el sábado 14 de noviembre a las 18:00 horas, en el partido que abre la jornada 8 de la Liga Endesa.