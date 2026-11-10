Clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 7: el Real Madrid, único invicto, y cinco perseguidores con 5-2

El Real Madrid manda en la Liga Endesa con 7-0 tras la jornada 7. Valencia, Baskonia, Tenerife, Zaragoza y Barça le siguen con 5-2. Así queda la clasificación.

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POR ROSENDO JUNCOSA
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Foto de la portada: Alterphotos / Icon Sport.

El Real Madrid es el único invicto de la Liga Endesa tras la jornada 7. Con 7 victorias en 7 partidos, el equipo de Pedro Martínez saca dos triunfos a un grupo de cinco perseguidores con 5-2: Valencia Basket, Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife, Casademont Zaragoza y Barça. Así queda la clasificación, según los datos de la ACB.

La clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 7

Pos.EquipoBalanceDiferencia
1Real Madrid7-0+147
2Valencia Basket5-2+78
3Kosner Baskonia5-2+75
4La Laguna Tenerife5-2+54
5Casademont Zaragoza5-2+34
6Barça5-2+20
7Río Breogán4-3+28
8Surne Bilbao4-3-4
9FIATC Girona4-3-46
10Unicaja3-4+18
11UCAM Murcia3-4-22
12Monbus Obradoiro3-4-44
13Leyma Coruña3-4-56
14Asisa Joventut2-5-4
15Recoletas Salud San Pablo Burgos2-5-4
16MoraBanc Andorra1-6-75
17iLERNA Lleida1-6-89
18Kids&Us Manresa1-6-110

El Real Madrid, el mejor ataque y la mayor diferencia de puntos

El líder tumbó al UCAM Murcia (90-71) en una jornada en la que debutó el canterano Pablo Mera. Los blancos suman 744 puntos a favor, el mejor ataque de la liga con una media de 106,3 por partido, y 597 en contra, para una diferencia de +147 que casi dobla la del segundo, el Valencia Basket (+78).

La mejor defensa, sin embargo, es la de La Laguna Tenerife, que solo ha encajado 553 puntos, 79 por partido. El equipo canario ganó al Asisa Joventut (80-74) y es cuarto.

Cinco equipos empatados con 5-2

El Valencia Basket ganó en Burgos (93-100) y el Kosner Baskonia, en Lleida (93-98). El Casademont Zaragoza superó al Unicaja (96-91) en el estreno de Kevin Knox con el equipo malagueño y el Barça derrotó al Río Breogán (99-91), aunque perdió por lesión a Kevin Punter y Tosan Evbuomwan. Los cinco comparten balance y les separa la diferencia de puntos.

Por detrás, el Río Breogán, el Surne Bilbao y el FIATC Girona cierran los puestos de playoff con 4-3. El Girona mantiene un perfil singular: ha ganado sus cuatro partidos en Fontajau y ha perdido los tres que ha jugado fuera, mientras que el Recoletas Salud San Pablo Burgos todavía no ha ganado en casa (0-3).

Andorra, Lleida y Manresa, en la cola con 1-6

El Kids&Us Manresa logró su primera victoria ante el Monbus Obradoiro (100-99) tras dos prórrogas y alcanzó con 1-6 al MoraBanc Andorra y al iLERNA Lleida. El Andorra perdió en Coruña con un triple de Caio Pacheco sobre la bocina (103-100) pese a firmar su récord de triples en un partido, 20. El Manresa tiene la peor diferencia de puntos de la liga (-110).

Baskonia-Real Madrid, el partido grande de la jornada 8

La jornada 8 se juega el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre. El partido estrella enfrenta al tercero y al líder: Kosner Baskonia y Real Madrid se miden el domingo a las 19:00 horas en Vitoria. Ese mismo día, el Valencia Basket recibe al Leyma Coruña a las 12:00 horas, a la misma hora en que el iLERNA Lleida y el Kids&Us Manresa juegan un duelo entre dos de los colistas, y el Barça se mide al Monbus Obradoiro a las 17:00 horas. El sábado, el MoraBanc Andorra recibe a La Laguna Tenerife a las 19:30 horas y el Asisa Joventut, al Casademont Zaragoza a las 21:00 horas.

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