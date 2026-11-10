Clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 7: el Real Madrid, único invicto, y cinco perseguidores con 5-2

El Real Madrid manda en la Liga Endesa con 7-0 tras la jornada 7. Valencia, Baskonia, Tenerife, Zaragoza y Barça le siguen con 5-2. Así queda la clasificación.

El Real Madrid es el único invicto de la Liga Endesa tras la jornada 7. Con 7 victorias en 7 partidos, el equipo de Pedro Martínez saca dos triunfos a un grupo de cinco perseguidores con 5-2: Valencia Basket, Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife, Casademont Zaragoza y Barça. Así queda la clasificación, según los datos de la ACB.

La clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 7

Pos. Equipo Balance Diferencia 1 Real Madrid 7-0 +147 2 Valencia Basket 5-2 +78 3 Kosner Baskonia 5-2 +75 4 La Laguna Tenerife 5-2 +54 5 Casademont Zaragoza 5-2 +34 6 Barça 5-2 +20 7 Río Breogán 4-3 +28 8 Surne Bilbao 4-3 -4 9 FIATC Girona 4-3 -46 10 Unicaja 3-4 +18 11 UCAM Murcia 3-4 -22 12 Monbus Obradoiro 3-4 -44 13 Leyma Coruña 3-4 -56 14 Asisa Joventut 2-5 -4 15 Recoletas Salud San Pablo Burgos 2-5 -4 16 MoraBanc Andorra 1-6 -75 17 iLERNA Lleida 1-6 -89 18 Kids&Us Manresa 1-6 -110

El Real Madrid, el mejor ataque y la mayor diferencia de puntos

El líder tumbó al UCAM Murcia (90-71) en una jornada en la que debutó el canterano Pablo Mera. Los blancos suman 744 puntos a favor, el mejor ataque de la liga con una media de 106,3 por partido, y 597 en contra, para una diferencia de +147 que casi dobla la del segundo, el Valencia Basket (+78).

La mejor defensa, sin embargo, es la de La Laguna Tenerife, que solo ha encajado 553 puntos, 79 por partido. El equipo canario ganó al Asisa Joventut (80-74) y es cuarto.

Cinco equipos empatados con 5-2

El Valencia Basket ganó en Burgos (93-100) y el Kosner Baskonia, en Lleida (93-98). El Casademont Zaragoza superó al Unicaja (96-91) en el estreno de Kevin Knox con el equipo malagueño y el Barça derrotó al Río Breogán (99-91), aunque perdió por lesión a Kevin Punter y Tosan Evbuomwan. Los cinco comparten balance y les separa la diferencia de puntos.

Por detrás, el Río Breogán, el Surne Bilbao y el FIATC Girona cierran los puestos de playoff con 4-3. El Girona mantiene un perfil singular: ha ganado sus cuatro partidos en Fontajau y ha perdido los tres que ha jugado fuera, mientras que el Recoletas Salud San Pablo Burgos todavía no ha ganado en casa (0-3).

Andorra, Lleida y Manresa, en la cola con 1-6

El Kids&Us Manresa logró su primera victoria ante el Monbus Obradoiro (100-99) tras dos prórrogas y alcanzó con 1-6 al MoraBanc Andorra y al iLERNA Lleida. El Andorra perdió en Coruña con un triple de Caio Pacheco sobre la bocina (103-100) pese a firmar su récord de triples en un partido, 20. El Manresa tiene la peor diferencia de puntos de la liga (-110).

Baskonia-Real Madrid, el partido grande de la jornada 8

La jornada 8 se juega el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre. El partido estrella enfrenta al tercero y al líder: Kosner Baskonia y Real Madrid se miden el domingo a las 19:00 horas en Vitoria. Ese mismo día, el Valencia Basket recibe al Leyma Coruña a las 12:00 horas, a la misma hora en que el iLERNA Lleida y el Kids&Us Manresa juegan un duelo entre dos de los colistas, y el Barça se mide al Monbus Obradoiro a las 17:00 horas. El sábado, el MoraBanc Andorra recibe a La Laguna Tenerife a las 19:30 horas y el Asisa Joventut, al Casademont Zaragoza a las 21:00 horas.