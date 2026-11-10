Clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 7: el Real Madrid, único invicto, y cinco perseguidores con 5-2

El Real Madrid es el único invicto de la Liga Endesa tras la jornada 7. Con 7 victorias en 7 partidos, el equipo de Pedro Martínez saca dos triunfos a un grupo de cinco perseguidores con 5-2: Valencia Basket, Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife, Casademont Zaragoza y Barça. Así queda la clasificación, según los datos de la ACB.
Contenido
La clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 7
|Pos.
|Equipo
|Balance
|Diferencia
|1
|Real Madrid
|7-0
|+147
|2
|Valencia Basket
|5-2
|+78
|3
|Kosner Baskonia
|5-2
|+75
|4
|La Laguna Tenerife
|5-2
|+54
|5
|Casademont Zaragoza
|5-2
|+34
|6
|Barça
|5-2
|+20
|7
|Río Breogán
|4-3
|+28
|8
|Surne Bilbao
|4-3
|-4
|9
|FIATC Girona
|4-3
|-46
|10
|Unicaja
|3-4
|+18
|11
|UCAM Murcia
|3-4
|-22
|12
|Monbus Obradoiro
|3-4
|-44
|13
|Leyma Coruña
|3-4
|-56
|14
|Asisa Joventut
|2-5
|-4
|15
|Recoletas Salud San Pablo Burgos
|2-5
|-4
|16
|MoraBanc Andorra
|1-6
|-75
|17
|iLERNA Lleida
|1-6
|-89
|18
|Kids&Us Manresa
|1-6
|-110
El Real Madrid, el mejor ataque y la mayor diferencia de puntos
El líder tumbó al UCAM Murcia (90-71) en una jornada en la que debutó el canterano Pablo Mera. Los blancos suman 744 puntos a favor, el mejor ataque de la liga con una media de 106,3 por partido, y 597 en contra, para una diferencia de +147 que casi dobla la del segundo, el Valencia Basket (+78).
La mejor defensa, sin embargo, es la de La Laguna Tenerife, que solo ha encajado 553 puntos, 79 por partido. El equipo canario ganó al Asisa Joventut (80-74) y es cuarto.
Cinco equipos empatados con 5-2
El Valencia Basket ganó en Burgos (93-100) y el Kosner Baskonia, en Lleida (93-98). El Casademont Zaragoza superó al Unicaja (96-91) en el estreno de Kevin Knox con el equipo malagueño y el Barça derrotó al Río Breogán (99-91), aunque perdió por lesión a Kevin Punter y Tosan Evbuomwan. Los cinco comparten balance y les separa la diferencia de puntos.
Por detrás, el Río Breogán, el Surne Bilbao y el FIATC Girona cierran los puestos de playoff con 4-3. El Girona mantiene un perfil singular: ha ganado sus cuatro partidos en Fontajau y ha perdido los tres que ha jugado fuera, mientras que el Recoletas Salud San Pablo Burgos todavía no ha ganado en casa (0-3).
Andorra, Lleida y Manresa, en la cola con 1-6
El Kids&Us Manresa logró su primera victoria ante el Monbus Obradoiro (100-99) tras dos prórrogas y alcanzó con 1-6 al MoraBanc Andorra y al iLERNA Lleida. El Andorra perdió en Coruña con un triple de Caio Pacheco sobre la bocina (103-100) pese a firmar su récord de triples en un partido, 20. El Manresa tiene la peor diferencia de puntos de la liga (-110).
Baskonia-Real Madrid, el partido grande de la jornada 8
La jornada 8 se juega el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre. El partido estrella enfrenta al tercero y al líder: Kosner Baskonia y Real Madrid se miden el domingo a las 19:00 horas en Vitoria. Ese mismo día, el Valencia Basket recibe al Leyma Coruña a las 12:00 horas, a la misma hora en que el iLERNA Lleida y el Kids&Us Manresa juegan un duelo entre dos de los colistas, y el Barça se mide al Monbus Obradoiro a las 17:00 horas. El sábado, el MoraBanc Andorra recibe a La Laguna Tenerife a las 19:30 horas y el Asisa Joventut, al Casademont Zaragoza a las 21:00 horas.