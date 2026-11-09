Caio Pacheco da el triunfo al Leyma Coruña sobre la bocina ante un MoraBanc Andorra de récord (103-100)

Un triple de Caio Pacheco sobre la bocina da al Leyma Coruña su tercera victoria (103-100) ante un MoraBanc Andorra que batió su récord con 20 triples.

El Leyma Coruña venció este domingo 103-100 al MoraBanc Andorra en la jornada 7 de la Liga Endesa gracias a un triple de Caio Pacheco sobre la bocina, después de que el brasileño atrapase el rebote ofensivo tras un fallo de Paul Jorgensen. Es la tercera victoria liguera del equipo de Carles Marco, y llegó la misma tarde en que el conjunto de Zan Tabak firmó su récord de triples en un partido de la competición: 20.

Pacheco evita la prórroga con un triple en el último segundo

Con 100-100 en el marcador del Coliseum, ante 6.452 espectadores, Jorgensen falló el lanzamiento, Pacheco capturó el rechace en la pintura y anotó de tres justo cuando sonaba la bocina. Fue su segundo triple del partido en dos intentos: terminó con 10 puntos en 22 minutos, según la estadística de la ACB.

La propia Liga Endesa difundió la jugada en sus redes sociales.

Liga Endesa (@ACBCOM) 8 de noviembre de 2026

Verge, 20 puntos y 10 asistencias

El mejor del Leyma fue Alonzo Verge, con 20 puntos, 10 asistencias, 4 rebotes y 25 de valoración, la más alta de su equipo. Le acompañaron en dobles dígitos Jorgensen (16 puntos), George Conditt (12), Silins (12), Uleckas (11), Radoncic (10) y Pacheco (10).

El equipo gallego anotó 12 de sus 31 triples y capturó 10 rebotes ofensivos, por 7 de su rival, según los datos de la ACB.

Andorra bate su récord con 20 triples y pierde

El MoraBanc Andorra anotó 20 triples en 36 intentos (56%) y superó su anterior mejor marca en la Liga Endesa, 19 triples, logrados la temporada pasada ante el Bàsquet Girona, según la ACB. Seis jugadores andorranos metieron más de uno:

Cameron McGriff: 4 de 8

Aaron Best: 4 de 6

Wes Iwundu: 4 de 7

James Akinjo: 3 de 5

Kassius Robertson: 3 de 8

Lazar Mutic: 2 de 2

Akinjo fue el máximo anotador del partido con 21 puntos (23 de valoración), e Iwundu sumó 15 puntos y 8 rebotes para 26 de valoración. Kyle Kuric, uno de los grandes tiradores de la plantilla, no lanzó ningún triple: la ACB recuerda que con 711 está a dos de auparse al duodécimo puesto de la clasificación histórica de triplistas, que ocupa Rafa Jofresa con 712.

Carles Marco: “Un poquito de flor no está mal de vez en cuando”

El técnico del Leyma reconoció el factor suerte en la rueda de prensa posterior. “Jugamos bien y perdimos pocos balones. Nos ha sonreído la suerte, un poquito de flor no está mal de vez en cuando”, afirmó Marco en declaraciones recogidas por La Voz de Galicia, donde también subrayó que su equipo tuvo “buena energía en ataque y en defensa”.

Segunda victoria seguida del Leyma; Andorra, en la cola

Con este triunfo, el segundo consecutivo tras el 93-89 ante La Laguna Tenerife en la jornada 6, el Leyma Coruña suma un balance de 3-4 y es decimotercero en la clasificación de la ACB. El MoraBanc Andorra se queda con 1-6, en la decimosexta plaza, empatado en victorias con el iLERNA Lleida.

En la jornada 8, el Leyma Coruña visita al Valencia Basket el domingo 15 de noviembre a las 12:00 horas, mientras que el MoraBanc Andorra recibe a La Laguna Tenerife el sábado 14 de noviembre a las 19:30 horas.