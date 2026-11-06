Valencia Basket remonta en Milán (73-84) e iguala su mejor arranque en la Euroliga

El Valencia Basket gana 73-84 al Olimpia Milano con un último cuarto de 14-33 y, con 7-3, iguala su mejor inicio en la Euroliga. Kameron Taylor, máximo anotador con 17 puntos.

El Valencia Basket ganó este jueves 5 de noviembre en la pista del Olimpia Milano por 73-84, en la jornada 10 de la Euroliga, gracias a un último cuarto de 14-33. El equipo de Xavi Albert, que llegó al minuto 30 perdiendo de ocho puntos (59-51), suma siete victorias en diez partidos e iguala su mejor arranque en la competición, según el propio club.

El partido tuvo tres fases muy distintas en el Unipol Forum de Assago, ante 6.317 espectadores. El Valencia salió lanzado y llegó a mandar por 2-20 en los cinco primeros minutos, pero el Milán, entrenado por Giuseppe Poeta, se rehízo con Leandro Bolmaro y Ousmane Diop: 15-24 al final del primer cuarto y 37-40 al descanso, con un triple a tabla de Giampaolo Ricci sobre la bocina.

El tercer cuarto fue para los locales (22-11), que cerraron el periodo con su máxima ventaja. En el último, el Valencia abrió con un parcial de 0-11 y, tras el empate a 67 en los últimos cuatro minutos, una bandeja de Gonzalo Corbalán y varias canastas de TJ Shorts le dieron el mando definitivo. Armoni Brooks, que jugó dos temporadas en Milán, sentenció con un triple en el último minuto y medio.

Kameron Taylor, máximo anotador; 17 rebotes ofensivos

Según la estadística oficial de la Euroliga, estos fueron los números más destacados del Valencia Basket:

Kameron Taylor: 17 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 24 de valoración, la mejor del partido.

17 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 24 de valoración, la mejor del partido. Armoni Brooks: 16 puntos con 4 de 9 en triples.

16 puntos con 4 de 9 en triples. TJ Shorts: 15 puntos, 5 asistencias y 18 de valoración.

15 puntos, 5 asistencias y 18 de valoración. Neal Sako: 14 puntos con 7 de 10 en tiros de dos y 5 rebotes.

El Valencia ganó la batalla del rebote por 43-30, con 17 capturas ofensivas por ocho del Milán, y firmó 11 robos. Lanzó solo cuatro tiros libres, por los 16 de los italianos, y acabó con 12 de 34 en triples. En el Olimpia, Bolmaro fue el máximo anotador con 16 puntos, Diop sumó 11 (18 de valoración) y Ricci, 10 con 3 de 5 en triples.

Xavi Albert: “Impresionante el carácter de nuestros jugadores”

El entrenador del Valencia Basket destacó la reacción de su equipo tras un partido que se le había complicado. “Claramente hemos tenido un gran inicio, hemos dominado el tempo, especialmente en el primer cuarto. Teníamos grandes sensaciones en el partido, pero ellos cambiaron el partido, cambiaron el tipo de defensa, con gente que podía hacerlo”, explicó Albert en declaraciones recogidas por la web del club.

El técnico puso el foco en el rebote: “Muy destacable conseguir 17 rebotes ofensivos y muy importante ganar partidos así encontrando otras soluciones, con sólo 4 tiros libres, encontrando los rebotes, las transiciones”. Y añadió: “Muy impresionado con el carácter del grupo para volver a hacerlo”.

7-3 en la Euroliga y visita a Burgos el domingo

Con este triunfo, el Valencia Basket queda con un balance de 7-3 en la Euroliga, tras la derrota de la jornada anterior en la pista del Barça (98-94). El Olimpia Milano se queda con 1-9.

En la Liga Endesa, el equipo taronja viene de arrollar al MoraBanc Andorra (79-111) y es segundo con 4-2. Su próximo partido es en la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos el domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas, como recoge la guía de horarios de la jornada 7. En la Euroliga volverá a jugar el jueves 12 de noviembre, a las 20:30 horas, ante el Bayern de Múnich en Valencia.