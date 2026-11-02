Valencia Basket arrolla al MoraBanc Andorra (79-111) y supera los 110 puntos por segunda vez

El Valencia Basket gana 79-111 en Andorra con un último cuarto de 11-34, Brooks (23 puntos) y Saint-Supéry (22 de valoración), y pasa de 110 puntos por segunda vez.

El Valencia Basket ganó este domingo 79-111 en la pista del MoraBanc Andorra, en la jornada 6 de la Liga Endesa, con un último cuarto de 11-34 y siete jugadores con dobles dígitos de valoración. El equipo de Xavi Albert, sin Nikola Mirotic, superó los 110 puntos por segunda vez esta temporada y cerró con victoria una semana de tres partidos.

Brooks y Saint-Supéry rompen el partido tras el descanso

El MoraBanc Andorra de Žan Tabak ganó el primer cuarto (21-20) y aguantó hasta el 34-37 del segundo, pero el Valencia Basket se marchó al descanso con 39-46. Tras el intermedio, Armoni Brooks anotó cuatro triples en el tercer cuarto y terminó como máximo anotador del partido con 23 puntos y 19 de valoración, según los datos de la ACB. Al último periodo se llegó con 68-77.

Ahí apareció Mario Saint-Supéry, que anotó 12 puntos en el último cuarto y lideró un parcial de 0-13 que llevó la diferencia por encima de los 20 puntos. El base terminó con 17 puntos y 22 de valoración, y Mundo Deportivo destacó sus 6 recuperaciones en menos de 16 minutos en pista. Josep Puerto (13 puntos) y Kameron Taylor (11) también pasaron de la decena, y Neal Sako sumó 8 puntos y 11 rebotes, según Marca. Lucas Marí, además, se estrenó en la Liga Endesa y anotó sus primeros puntos.

El tercer equipo que más veces llega a los 110 puntos

Según la ACB, es la segunda vez este curso que el Valencia Basket llega o supera los 110 puntos, después de los 116 que anotó en la jornada 4. Con dos ocasiones, el conjunto taronja es el tercer equipo que más veces ha alcanzado esa cota esta temporada, por detrás del Real Madrid (cuatro) y el Río Breogán (tres). En total, ocho equipos han llegado al menos una vez a los 110 puntos en lo que va de Liga Endesa.

Xavi Albert: la victoria “demuestra el espíritu del equipo”

El triunfo llegó dos días después de la derrota 98-94 ante el Barça en el Palau Blaugrana en la Euroliga y sin Mirotic, baja por una lesión muscular en el aductor. Xavi Albert repasó el partido en las declaraciones difundidas por el club.

“La primera parte ha sido un poco así, haciendo bien cosas pero algunas se complicaban y no podíamos controlarlas defensivamente”, explicó el entrenador. “A la segunda hemos dado el paso con mucho nivel, no parando, haciendo los básicos, no confiarte y cerrar el partido como lo hemos hecho”, añadió el técnico, que valoró que la victoria, al final de una semana con tres partidos y viaje, “demuestra el espíritu del equipo”.

Segundo en la clasificación, a dos victorias del Real Madrid

Con este resultado, su tercera victoria seguida en la Liga Endesa, el Valencia Basket suma cuatro triunfos y dos derrotas y es segundo en la clasificación de la ACB, empatado a victorias con otros seis equipos y a dos del Real Madrid, único invicto (6-0). El MoraBanc Andorra se queda con una victoria y cinco derrotas.

El Valencia Basket visita al Armani Olimpia Milan en la jornada 10 de la Euroliga el jueves 5 de noviembre, a las 20:30 horas, y el domingo 8 de noviembre jugará en la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos, en la jornada 7 de la Liga Endesa, a las 12:30 horas.