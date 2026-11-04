El Valencia Basket femenino asalta Estambul: 71-73 al campeón Fenerbahçe

El Valencia Basket femenino gana por primera vez al Fenerbahçe, vigente campeón de Europa, con dos tiros libres de Peterson-Smalls a un segundo del final (71-73).

El Valencia Basket femenino ganó este martes 3 de noviembre al Fenerbahçe en Estambul (71-73), en la cuarta jornada de la Euroliga femenina. Es su primera victoria ante el vigente campeón de Europa en once enfrentamientos, y la decidieron dos tiros libres de Alexis Peterson-Smalls a un segundo del final.

El equipo de Javi Torralba, que llegaba con un 1-2 y había perdido los diez duelos anteriores ante el conjunto turco, incluido el 69-88 de la primera jornada en el Roig Arena, iguala ahora su balance en el grupo C (2-2). El club calificó el triunfo de “gesta” y de “victoria épica” en su web.

El equipo completó la convocatoria con la junior Isabel Hernández, que sumó 2 puntos, en el duelo que Solobasket anticipó en la previa del partido.

Peterson-Smalls, 21 puntos y los tiros libres del triunfo

Peterson-Smalls fue la máxima anotadora del Valencia Basket con 21 puntos. Raquel Carrera y Elizabeth Balogun añadieron 9 cada una y Chloe Bibby, 8. En el Fenerbahçe destacaron Lauren Betts, con 16 puntos, Leila Lacan, con 12, y Nell Angloma, con 11, mientras que Emma Meesseman se quedó en 9.

El partido tuvo 15 cambios de líder y nueve empates, según Mundo Deportivo. El Valencia Basket abrió con un parcial de 2-13 y cerró el primer cuarto por delante (22-23), pero el Fenerbahçe se fue al descanso con cinco puntos de ventaja (42-37) y llegó a mandar de siete en el tercer cuarto. El último periodo fue para las visitantes por 9-16.

Con el equipo en bonus a más de seis minutos del final, un triple de Balogun inició la reacción. Peterson-Smalls adelantó a las valencianas (68-69), Laura Juskaite respondió desde el tiro libre (70-69) y Bibby, objeto de falta en un lanzamiento de tres, anotó dos de sus tres tiros (70-71). Lacan empató a 71 con un tiro libre y, en la última posesión, Peterson-Smalls forzó la falta y no falló ninguno de sus dos lanzamientos.

El final estuvo marcado también por la lesión de la francesa Tima Pouye, que se llevó la mano a la rodilla tras una acción en el último cuarto y abandonó la pista en camilla.

El Valencia Basket, tercero del grupo C

El Fenerbahçe, que sufre su primera derrota, comparte el liderato del grupo con el Flammes Carolo (3-1), que ganó en la pista del Rapid Bucarest (64-103). El Valencia Basket es tercero con un 2-2 y el Rapid, último con un 0-4, a falta de dos jornadas para el final de la primera fase.

La otra victoria española de la jornada fue la del Casademont Zaragoza, que sigue invicto (4-0) en el grupo A tras ganar en Mont-de-Marsan al Basket Landes (69-70). Merritt Hempe anotó 21 puntos y Helena Oma, con 15, sentenció con dos tiros libres a seis segundos del final.

El Valencia Basket, segundo en la Liga Femenina Endesa con un 5-1, visita al Spar Girona este viernes 6 de noviembre (19:00 horas) en la séptima jornada, y volverá a la Euroliga femenina el miércoles 25 de noviembre (19:00 horas) en la pista del Flammes Carolo.