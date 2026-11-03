El Valencia Basket femenino desafía en Estambul al campeón Fenerbahçe

El Valencia Basket femenino visita hoy (18:00 horas) al Fenerbahçe, campeón e invicto en el grupo C de la Euroliga, con un 1-2 y las bajas de Leticia Romero, Alicia Flórez y Kendra Chery.

El Valencia Basket femenino visita este martes 3 de noviembre (18:00 horas) al Fenerbahçe en Estambul, en la cuarta jornada de la Euroliga femenina. El equipo de Javi Torralba se mide al vigente campeón y líder invicto del grupo C con un balance de 1-2 y tres bajas por lesión, entre ellas la de Alicia Flórez.

El partido, en el Ülker Sports and Event Hall, abre la segunda vuelta de la primera fase. Las valencianas disputaron como locales sus tres primeros encuentros, todos en el Roig Arena, y ahora encadenan tres desplazamientos consecutivos.

Del 69-88 en el estreno al 105-47 ante el Rapid

El arranque europeo fue cuesta arriba. Valencia Basket cayó en la primera jornada precisamente ante el Fenerbahçe (69-88) y después ante el Flammes Carolo (63-77). La reacción llegó en la tercera, con un 105-47 al Rapid Bucarest en el que el equipo anotó 20 triples, récord del club en Europa según Superdeporte.

Las taronja aterrizan en Turquía con dos victorias seguidas, ya que el domingo superaron al Celta Femxa Zorka (81-52) en la sexta jornada de la Liga Femenina Endesa, donde son segundas con un 5-1. La expedición voló directamente a Estambul esa misma tarde, el mismo fin de semana en el que el equipo masculino arrolló al MoraBanc Andorra (79-111).

Tercer puesto y diez derrotas ante el Fenerbahçe

El Fenerbahçe manda en el grupo C con un 3-0, por delante del Flammes Carolo (2-1), Valencia Basket (1-2) y el Rapid Bucarest (0-3). La tercera plaza da acceso a la siguiente ronda, en la que el grupo se fusionará con el D, pero los triunfos y las derrotas se arrastran.

El historial pesa. Ambos equipos se han enfrentado diez veces en la máxima competición continental, con pleno de triunfos turcos: cuatro en Valencia, cuatro en Estambul, el partido por el tercer puesto de la Final Six de hace dos temporadas y la ida de esta campaña. La más ajustada en Turquía fue la de la pasada temporada (71-49), según el club.

El conjunto turco, que ha ganado la competición en tres ocasiones, cuenta con jugadoras como Emma Meesseman y Lauren Betts, además de dos exjugadoras taronja: Yvonne Anderson, clave en los títulos de Copa de la Reina y Liga Femenina Endesa de la pasada temporada, y Laura Juskaite, integrante del equipo que conquistó la EuroCup Women en 2021.

Torralba: “Hay que hacer un partido perfecto”

Torralba no podrá contar con Leticia Romero, Alicia Flórez ni Kendra Chery, todas lesionadas, por lo que dispondrá de diez jugadoras profesionales. La convocatoria la completa la junior Isa Hernández, que ya participó en la victoria ante el Rapid Bucarest.

“Somos conscientes que para poder ganar el partido aquí hay que hacer un partido perfecto. Nosotros vamos a trabajar para buscar ese partido perfecto”, afirmó el técnico en la previa difundida por el club. Torralba añadió que espera “una mejoría respecto a la primera fase” y advirtió: “Los antecedentes son los que son, pero hay que estar preparadas para un ambiente hostil, para un equipo que está jugando muy bien”.

Según el club, el partido se podrá ver en Movistar Vamos y en À Punt Web.

Girona, antes del parón de selecciones

Tras el partido de este martes, Valencia Basket viajará directamente a Girona para disputar el viernes 6 de noviembre la séptima jornada de la Liga Femenina Endesa, la última antes de la ventana FIBA. En la Euroliga femenina, visitará al Flammes Carolo el 25 de noviembre y cerrará la primera fase en Rumanía ante el Rapid Bucarest el 2 de diciembre.