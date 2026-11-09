Casademont Zaragoza 96-91 Unicaja: Brussino amarga el estreno de Kevin Knox

El Casademont Zaragoza gana al Unicaja (96-91) con 25 puntos y 36 de valoración de Brussino y se pone 5-2. Kevin Knox debuta en el equipo malagueño con 17 puntos.

El Casademont Zaragoza ganó este domingo al Unicaja por 96-91 en el Príncipe Felipe, en la séptima jornada de la Liga Endesa, con un parcial de 9-0 en el tramo final y una actuación de Nico Brussino nunca vista en el club: 25 puntos, 5 de 6 en triples, 8 rebotes y 36 de valoración. La derrota estropeó el estreno de Kevin Knox, que firmó 17 puntos en su debut con el conjunto malagueño.

El equipo aragonés enlaza dos victorias y se pone 5-2, el segundo mejor arranque de su historia en la Liga Endesa, según la crónica de EFE publicada por la ACB. Solo el Valencia Basket y el Barça le han ganado esta temporada. El Unicaja, por su parte, cae a 3-4 y ocupa la décima plaza, según la clasificación de la ACB.

Brussino, números nunca vistos en el Casademont Zaragoza

El alero argentino, de 33 años, fue elegido Jugador de la Jornada 7, su cuarto galardón tras los de la Jornada 19 de la 2022-23, la Jornada 8 de la 2023-24 y la Jornada 28 de la 2025-26, entonces con el Gran Canaria. Según la ACB, ningún jugador del club maño había reunido nunca en Liga Endesa esas cifras de puntos, rebotes, triples y valoración en un mismo partido, un registro que solo tiene 24 precedentes en toda la historia de la competición.

En el último cuarto anotó 15 puntos con tres triples sin fallo, y en todo el partido forzó siete faltas, según los datos de la ACB. A su lado, el pívot lituano Laurynas Birutis aportó 21 puntos y 28 de valoración desde el banquillo.

En el triunfo local, Sergi García anotó 6 puntos con dos triples en el segundo cuarto y Guillem Vives sumó 5. Una antideportiva de Amine Noua sobre Vives fue una de las acciones clave del final, según Marca.

Knox debuta con 17 puntos en un Unicaja sin acierto exterior

El Unicaja llegó a Zaragoza con Matt Thomas como descarte, porque la Liga Endesa solo permite inscribir a dos extracomunitarios por partido, y Txus Vidorreta eligió a Cameron Hunt y a Knox, número 9 del Draft de 2018. El ala-pívot estadounidense terminó con 17 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en poco más de 20 minutos, según La Opinión de Málaga. Kendrick Perry fue el máximo anotador visitante con 20 puntos, por 17 de Noua y 15 de Hunt; Willy Hernangómez sumó 7.

El partido llegó igualado a los últimos minutos (81-80), un triple de Justin Jaworski abrió el 92-87 y el Unicaja se acercó hasta el 92-91 antes de que Brussino y Jaworski cerraran el triunfo desde el tiro libre. Los de Vidorreta, con un juego interior mermado por las lesiones de Tyson Pérez y de Yannick Nzosa, terminó con 11 de 40 en triples.

Vidorreta: “Hemos estado condicionados por el 11/40 en el tiro de tres”

“Hemos estado condicionados por el 11/40 en el tiro de tres. Es evidente que las posibilidades para ganar son difíciles”, reconoció Vidorreta en declaraciones recogidas por La Opinión de Málaga. “Compartíamos bien la pelota con tiros abiertos, pero ha habido un montón de corbatas en nuestros mejores tiradores”, añadió el técnico, que elogió a Brussino: “Brussino ha estado muy acertado desde el triple, ha anotado con mucha confianza”.

“Estamos en la línea para seguir compitiendo por una racha de victorias otra vez”, concluyó el entrenador del Unicaja.

Lo que viene: Joventut para Zaragoza y Girona para el Unicaja

El Unicaja descansa esta semana en la Basketball Champions League y vuelve a la Liga Endesa el domingo 15 de noviembre ante el FIATC Girona en el Martín Carpena, a las 12:30 horas, donde la afición malagueña verá por primera vez a Knox. El Casademont Zaragoza, que ya goleó al Girona en la jornada anterior, visita al Asisa Joventut el sábado 14 de noviembre a las 21:00 horas.