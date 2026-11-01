El Casademont Zaragoza golea al Girona (107-78) y firma su segundo mejor inicio en la Liga Endesa

El Casademont Zaragoza gana 107-78 al FIATC Girona y se pone 4-2, su segundo mejor arranque en la Liga Endesa. García de Vitoria: “Ha sido poquito a poquito”.

El Casademont Zaragoza goleó este sábado al FIATC Girona por 107-78 en el Pabellón Príncipe Felipe, en la jornada 6 de la Liga Endesa, y se pone 4-2: es el segundo mejor arranque de su historia en la competición, según los datos de la ACB. “Hemos hecho un partido muy completo”, resumió Gonzalo García de Vitoria, mientras Moncho Fernández admitió que el rival fue “muy superior en todas las facetas del juego”.

El equipo aragonés dejó atrás la derrota de la jornada anterior ante el Barça, en la que Sekulic señaló a Juan Núñez como el mejor del partido, y lo hizo sin Caleb Homesley, baja por lesión. La diferencia se abrió tras el descanso (48-40), con un segundo tiempo de 59-38, y en el triple: 13 de 25 para el Casademont por 7 de 30 del Girona, según la ficha de EFE. En valoración, el marcador fue de 110-80.

Solo la 2019-20 empezó mejor: 5-1

En sus 18 participaciones en la Liga Endesa, el Casademont Zaragoza solo había mejorado este 4-2 tras seis jornadas una vez, según la ACB: en la temporada 2019-20 arrancó con 5-1 y marchaba tercero con 16-7 cuando la pandemia obligó a interrumpir la competición. El dato rompe además la tendencia reciente, porque en cinco de las seis campañas anteriores el equipo llegaba a este punto con balance negativo. La pasada temporada iba 2-4.

Los números individuales acompañaron. Guillem Vives, MVP del partido, firmó 21 puntos, tres rebotes, siete asistencias y 26 de valoración. Justin Jaworski sumó 17 puntos y promedia 16,7 por partido, según la ACB; Laurynas Birutis aportó 15 puntos y ocho rebotes, y Trae Bell-Haynes, recuperado de su lesión, 13 puntos y nueve asistencias. El equipo repartió 27 asistencias, a tres de su récord en la ACB (30). En el Girona, Jassel Pérez, líder de la Liga Endesa en puntos, anotó 19.

García de Vitoria: “Ha sido poquito a poquito”

El técnico del Casademont rebajó la lectura del marcador en declaraciones a EFE: “Parece que les hemos pegado un baile y no. Quien solo haya visto el resultado pensará que les hemos pegado un palizón por la ventaja final y no ha sido así. Ha sido poquito a poquito”.

García de Vitoria aseguró que “en agosto todos hubiéramos firmado empezar con cuatro victorias en seis jornadas” y pidió mantener los pies en el suelo. “Esta semana me preocupaba porque había mucho ruido con la Copa y hoy el equipo me ha vuelto a dar un zasca. Los jugadores me han demostrado que tienen ambición, pero que son auténticos soldados”, afirmó. También destacó la segunda parte “imperial” de Vives.

Moncho Fernández: “Hemos bajado un poquito los brazos”

En el lado gerundense, Moncho Fernández reconoció el desgaste final, según Mundo Deportivo: “En los últimos minutos, al ver que la diferencia ya era muy difícil de salvar, también nos ha podido el cansancio y hemos bajado un poquito los brazos”. El entrenador gallego explicó que su equipo estuvo “muy lejos de lo que queríamos hacer” en la segunda mitad ante un rival “muy acertado” y añadió: “Además el tiempo que hemos defendido un poquito mejor ha coincidido con nuestro peor repertorio ofensivo porque hemos fallado mucho”.

El FIATC Girona, que llegaba a Zaragoza con el mismo 3-2 que su rival, cae a 3-3 y suma su tercera derrota amplia en tres salidas de Liga Endesa, tras el 118-78 ante el Kosner Baskonia y el 115-92 ante el Río Breogán. El resto de la jornada 6 de la Liga Endesa se completa este domingo.

En la jornada 7, el FIATC Girona recibe al Surne Bilbao el sábado 7 de noviembre a las 19:30 horas, y el Casademont Zaragoza vuelve a jugar en el Príncipe Felipe ante el Unicaja el domingo 8 de noviembre a las 17:00 horas.