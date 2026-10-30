El Baskonia busca dos fichajes: Jabari Parker interesa y el Maccabi rechazó una oferta por Roman Sorkin

Según AS, el Baskonia sondea el mercado para incorporar dos o tres jugadores: Jabari Parker le interesa y el Maccabi rechazó una oferta por Roman Sorkin.

El Baskonia está en el mercado para incorporar al menos dos jugadores, según informa Javier Lekuona en AS. Jabari Parker, que salió del Partizán, interesa en el Buesa Arena, y el club vitoriano ya hizo una oferta por Roman Sorkin que el Maccabi rechazó.

Jabari Parker, el nombre con más papeletas

Según AS, Parker también podría estar en la órbita del Barça y del Joventut, “pero ahora es el equipo vitoriano el que parece tener más papeletas para cerrar su llegada tras salir del Partizán”. El mismo diario sitúa a Roman Sorkin, jugador del Maccabi Tel Aviv, como otro objetivo: el Baskonia presentó una oferta y el club israelí la descartó.

El periódico añade que “se está sondeando el mercado para incorporar dos o incluso tres jugadores”. Es la respuesta a la petición de Velimir Perasovic, que tras caer en Valencia reclamó refuerzos con una frase clara: “Nos falta más de un quinteto”.

Una enfermería llena y una racha negativa

El equipo vitoriano llega a este viernes con seis derrotas seguidas entre la ACB y la Euroliga y es último en la Euroliga con un balance de 1-7. Según AS, Rodions Kurucs y Duarte, con lesiones musculares, no viajaron a Francia, y Tadas Sedekerskis tiene la lesión de más largo recorrido. Kobi Simmons, en cambio, volvió a jugar el martes ante el Real Madrid tras el traumatismo craneoencefálico que sufrió.

ASVEL y Manresa, los próximos rivales

El Baskonia visita este viernes al LDLC ASVEL Villeurbanne (3-5), a las 20:00 horas, en la jornada 9 de la Euroliga, todavía en busca de la primera victoria con Perasovic en el banquillo. En la Liga Endesa, donde va 3-2, recibe al Kids&Us Manresa el domingo 1 de noviembre a las 17:00 horas.