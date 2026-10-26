Perasovic pide refuerzos tras caer en Valencia: “Nos falta más de un quinteto”

Perasovic suma cuatro derrotas desde su regreso a Baskonia tras el 84-75 en Valencia, con cuatro bajas, y pide fichajes: “realmente ahora nos falta más de un quinteto”.

Velimir Perasovic pidió refuerzos tras la derrota del Kosner Baskonia en la pista del Valencia Basket (84-75) en la quinta jornada de la Liga Endesa. El técnico croata suma cuatro derrotas consecutivas desde su regreso al banquillo vitoriano, con cuatro jugadores fuera y una frase que resume el momento del equipo: “realmente ahora nos falta más de un quinteto”.

El partido se disputó el domingo 25 de octubre en el Roig Arena, ante 12.090 espectadores. Baskonia llegó a mandar en el tercer cuarto (41-43, minuto 22) y se mantuvo a dos puntos a falta de cinco minutos (67-65), pero el conjunto de Xavi Albert cerró el encuentro con un parcial que le dio la victoria. Perasovic recibió además una falta técnica en ese tramo final.

Según la crónica oficial de la ACB, el equipo vitoriano compitió con solo ocho jugadores disponibles. DJ Stewart fue su máximo anotador con 19 puntos, seguido de Frisch (12), AJ Lawson (11) y Stefan Joksimovic (10).

Cuatro bajas y un entrenamiento “imposible”

A las ausencias de Chris Duarte, Tadas Sedekerskis y Kobi Simmons se sumó a última hora la de Rodions Kurucs, que no jugó por unas molestias. El alero letón pasará pruebas médicas este lunes.

“Kurucs antes del partido sentía molestias y el cuerpo médico prefería que no jugara porque era muy arriesgado. Mañana vamos a hacerle pruebas. Él mismo dijo que no podía”, explicó Perasovic en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

El croata, que apenas lleva una semana al frente del grupo, reconoció que las bajas condicionan incluso el trabajo diario: “Tenemos cuatro jugadores fuera. Es muy mala suerte, pero espero que se recuperen lo antes posible y que añadamos algún jugador, porque ya el entrenamiento es imposible”.

Perasovic tomó el relevo de Paolo Galbiati en un banquillo que, según los datos sobre los entrenadores de Baskonia recopilados por Solobasket, ha vivido 14 etapas de técnicos desde la destitución de Dusko Ivanovic en noviembre de 2012.

Perasovic habla de un “calendario terrorífico”

El técnico felicitó al rival y defendió la actitud de los suyos. “Creo que nosotros hicimos un partido serio, donde luchamos. Era evidente que teníamos graves problemas en el rebote. Creo que ellos han tenido veinte posesiones más. En un partido como este es una barbaridad”, señaló.

Perasovic también puso el foco en el calendario de su estreno: cuatro partidos consecutivos fuera de casa. “Lo cierto es que hemos tenido un calendario terrorífico, cuatro partidos fuera de casa con equipos de alto nivel. El equipo ha competido todos los partidos y ha estado en ellos hasta los últimos tres minutos”, afirmó.

“El equipo lucha, está en los partidos, pero estamos cortos ahora mismo. Espero que esto cambie pronto”, añadió, antes de mostrarse convencido de que el cambio de dinámica llegará: “Yo creo que las victorias llegarán seguro. Solo es cuestión de armar el equipo lo antes posible, como deseamos y como queremos, porque realmente ahora nos falta más de un quinteto”.

Tercero en la Liga Endesa y doble jornada de Euroliga

Pese a la derrota, Baskonia es tercero en la clasificación de la Liga Endesa con un balance de 3-2, empatado con otros ocho equipos que comparten ese registro entre el tercer y el undécimo puesto. El Real Madrid lidera en solitario con 5-0.

El calendario no da tregua. Baskonia recibe al Real Madrid en la Euroliga el martes 27 de octubre a las 21:00 horas en el Buesa Arena, y el viernes 30 de octubre visita al LDLC ASVEL a las 20:00 horas, hora peninsular.