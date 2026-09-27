¿Qué sucede con Markus Howard y Baskonia? Su futuro, en el aire

Todo está preparado para que este domingo 27, al mediodía, arranque oficialmente la competición de Liga Endesa para San Pablo Burgos y Kosner Baskonia en un duelo interesante. Sin embargo, en las horas previas al tip-off, la actualidad baskonista se ha visto sacudida por los rumores sobre una posible salida de Markus Howard. Desde Turquía vuelven a apuntar al interés por reactivar la operación y tratar de hacerse con uno de los jugadores más importantes del conjunto vitoriano.

Turquía tiene en el radar a Markus Howard

Hace unas semanas, el Besiktas, equipo que esta temporada disputa la Euroliga, mostró interés en hacerse con los servicios de Markus Howard. Finalmente, el escolta de Morristown continuó en Baskonia, con la previsión de volver a desempeñar un papel importante dentro del sistema de Paolo Galbiati.

El conjunto vitoriano afrontaba así el inicio oficial del curso 2026-27 centrado en consolidar su proyecto y, al mismo tiempo, en resolver uno de sus principales quebraderos de cabeza: encontrar los perfiles adecuados para reforzar la pintura.

Sin embargo, en las últimas horas, desde Turquía, y concretamente Basketfaul, se apunta que Galatasaray estaría estudiando la posibilidad de intentar el fichaje de Markus Howard. El interés llega en un momento en el que el rendimiento estadístico del escolta ha experimentado un descenso. Tras promediar 15,6 puntos por partido en la Liga Endesa, Howard redujo su producción hasta los 10,4 puntos y 2 asistencias de media durante el pasado curso.

Salida complicada de Baskonia

La posible salida de Howard, formado en Marquette y jugador del conjunto vasco desde 2022, también podría tener una lectura económica interesante para Baskonia, que liberaría una de las fichas más elevadas de la plantilla. Además, su peso estadístico ha ido descendiendo con el paso de las temporadas, después de irrumpir en Vitoria como una de las grandes referencias ofensivas del equipo.

El principal obstáculo, sin embargo, reside en su contrato, que se extiende hasta junio de 2028. Son pocos los clubes europeos capaces de asumir las cifras económicas pactadas en su día, a lo que se suma la propia voluntad del jugador. Howard no vería con buenos ojos dar el salto a un proyecto que esta temporada no dispute la Euroliga, una circunstancia que complica especialmente una posible operación con el conjunto turco interesado en sus servicios.