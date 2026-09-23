Un alivio para el juego interior de Baskonia

El mercado de fichajes de Baskonia tiene a los aficionados de bruces. Los seguidores del conjunto ven como el equipo se presentará al primer encuentro Euroliga prácticamente sin interiores. Kenneth Faried parece disponible, pero la lesión del ucraniano parece más grave de lo esperado y no se le espera. Sin embargo, no todo es negativo en la previa.

Lo que se encontrará Baskonia en su debut en Euroliga

Ya de por sí, medirse a Olympiacos en la primera jornada de la Euroliga, por mucho que sea en casa, no es un marco sencillo para arrancar una temporada. Si además se hace sin prácticamente rotación al cinco y con un roster de cuatros que no son precisamente perfiles que se desenvuelvan como pívots más. Sin embargo, las malas noticias para los del Pireo pueden servir de alivio para los vitorianos.

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Si las noticias para Baskonia, tanto en lo que a lesiones se refiere como a mercado de fichajes, no son buenas para su juego interior, Olympiacos en menor medida tampoco. Los griegos viajan a España con Nikola Milutinov, pero con pocos visos de jugar. El serbio aún no parece recuperado y esto podría ser un alivio para una posición en la que los baskonistas hacen especialmente aguas.

Así llega Olympiacos al duelo

Más que probablemente Olympiacos rote al cinco al ex de Baskonia, Donta Hall, con Karagianidis y Tyrique Jones. Si bien el center titular es de garantías, sus recambios no. El primero por nivel y el segundo por los numerosos problemas extradeportivos generados. Kenneth Faried tendrá trabajo, pero la herida puede ser menor si en sus descansos no se percute en exceso por ahí.

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Baskonia se enfrenta a un Olympiacos dolido. El batacazo de la Supercopa Euroliga frente al Real Madrid Baloncesto ha podido hacer mella en el equipo. Eso sí, está por ver si la reacción es de revancha o de desmoralización. Está por ver cómo reacciona un equipo que, además, al ser vigente campeón del torneo, podría llegar con cierto halo de confianza.