Las convocatorias ACB de Baskonia dejan dos mensajes: Problemas de cupo y un recado malvado

El Baskonia afronta un inicio de temporada con varios frentes abiertos y que en sus convocatorias ACB de los primeros partidos se puede observar con claridad. Galbiati debe hacer frente a un problema ya sabido en la planificación del verano y en recuperar a una de las que fuera su estrella, que ha visto cómo su rendimiento ha bajado hasta mínimos y ya no es indispensable en la rotación.

Baskonia descarta a Markus Howard en ACB

Markus Howard vuelve a quedarse fuera de la convocatoria del Baskonia, esta vez ante el FIATC Girona, en una decisión condicionada por la presencia de tres jugadores extracomunitarios y la necesidad de reforzar el juego interior. Paolo Galbiati ha optado por contar con Márcio Santos y Kenneth Faried, dejando al escolta estadounidense fuera de la lista por segunda vez en poco tiempo.

La situación, por tanto, no es completamente nueva y ya había sido anticipada como uno de los problemas de planificación del Baskonia durante el mercado de fichajes. La configuración actual de la plantilla, con varios extracomunitarios compartiendo posiciones, obliga a Galbiati a realizar descartes en ACB y puede afectar especialmente a Howard mientras no cambie el escenario del juego interior.

La realidad de Markus Howard en el Baskonia, con números

Hay un mensaje evidente para Markus Howard: necesita recuperar protagonismo cuanto antes. Su situación contrasta con el papel que había tenido en sus primeras temporadas en Vitoria. En la 2023-24, por ejemplo, promedió 19,4 puntos en 22:19 minutos, mientras que en la 2024-25 se mantuvo en 15,2 puntos y 23:28 minutos por partido. Esta temporada, tras su único encuentro disputado en ACB, apenas acumula 13:25 minutos y 8 puntos, una participación muy inferior a la que había tenido como una de las principales referencias ofensivas del Baskonia.

El problema no está únicamente en los números, sino también en el peso que Howard está teniendo dentro de la rotación. El escolta estadounidense llegó a Vitoria para ser una pieza diferencial y ha demostrado anteriormente que puede asumir grandes volúmenes de anotación, pero ahora necesita volver a encontrar ritmo y continuidad.