El Baskonia iguala su peor racha en doce años: seis derrotas seguidas entre la ACB y la Euroliga

El Baskonia encadena seis derrotas entre la Liga Endesa y la Euroliga, cinco con Perasovic, y no perdía tantos partidos seguidos desde 2014 con Scariolo.

El Baskonia encadena seis derrotas consecutivas entre la Liga Endesa y la Euroliga, su peor racha en más de una década. El equipo vitoriano no perdía tantos partidos seguidos desde el invierno de 2014, con Sergio Scariolo en el banquillo, según el recuento de Noticias de Álava.

La última victoria azulgrana llegó el domingo 11 de octubre en el Buesa Arena: un 93-73 al Joventut en la tercera jornada de la Liga Endesa, todavía con Paolo Galbiati como entrenador. Desde entonces han pasado 17 días y seis partidos sin ganar, el último de ellos el 86-104 ante el Real Madrid del martes en Vitoria, que el diario alavés tomó como referencia para situar la serie junto a la de la temporada 2013-14.

Seis derrotas en 15 días, cinco de ellas con Perasovic

La serie arrancó con la derrota ante el Dubai en la Euroliga, el último partido de Galbiati al frente del equipo. Las cinco siguientes llegaron ya con Velimir Perasovic, que no ha ganado ninguno de sus cinco partidos en esta cuarta etapa en el banquillo vitoriano. Estos son los resultados, según los datos de la Euroliga y de la ACB:

Martes 13 de octubre (Euroliga): Baskonia 79-93 Dubai.

Viernes 16 de octubre (Euroliga): Virtus Bolonia 86-78 Baskonia.

Domingo 18 de octubre (Liga Endesa): La Laguna Tenerife 82-77 Baskonia.

Jueves 22 de octubre (Euroliga): Panathinaikos 85-79 Baskonia.

Domingo 25 de octubre (Liga Endesa): Valencia Basket 84-75 Baskonia.

Martes 27 de octubre (Euroliga): Baskonia 86-104 Real Madrid.

En esos seis partidos el Baskonia ha anotado 474 puntos y ha recibido 534, una media de 79 a favor y 89 en contra. Cuatro de las derrotas fueron por menos de diez puntos; la más abultada, la del martes ante el Real Madrid, por 18. Tras perder en Valencia, Perasovic ya había reclamado fichajes, como recogió Solobasket en sus declaraciones tras el partido de la Fonteta.

El Correo apunta a los problemas físicos de Duarte, Sedekerskis, Kurucs y Simmons y al calendario: cuatro de las seis derrotas llegaron a domicilio.

Último en la Euroliga, 3-2 en la Liga Endesa

La racha ha golpeado sobre todo en Europa. El Baskonia es último en la Euroliga, en el puesto 20, con una victoria y siete derrotas, según la clasificación oficial de la competición tras la octava jornada. Su único triunfo continental fue el 86-76 al Armani Milán del 2 de octubre. Después llegaron cinco derrotas seguidas, la primera ante el Besiktas (84-92).

En la Liga Endesa abrió el curso con tres victorias, ante San Pablo Burgos, Girona y Joventut, antes de caer en Tenerife y Valencia.

El precedente de Scariolo: ocho derrotas en menos de un mes

Para encontrar una serie igual hay que volver a la temporada 2013-14. Aquel equipo de Scariolo, con jugadores como Nocioni, Heurtel, Causeur, Hanga y San Emeterio, llegó a encadenar ocho derrotas entre la Euroliga, la ACB y la Copa del Rey, según el recuento de Noticias de Álava:

24 de enero de 2014: 70-89 ante el Olympiacos en el Buesa Arena (Euroliga).

Dos días después, 74-73 en Fuenlabrada (ACB).

Anadolu Efes (66-72, Euroliga) y Gran Canaria (84-81, ACB).

Valencia Basket (74-73) en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Fenerbahçe (98-64, Euroliga) y Real Madrid (74-90, ACB).

20 de febrero de 2014: 64-80 ante el Barcelona (Euroliga).

La serie, que coincidió con la llegada de Lamar Odom, se cortó el 22 de febrero con un 84-67 al Valladolid en la ACB.

Según El Correo, en lo que va de siglo el Baskonia no había vuelto a enlazar tantas derrotas seguidas. Las rachas más largas desde entonces fueron de cinco partidos: a finales de 2019, entre la destitución de Perasovic en su etapa anterior y la llegada de Dusko Ivanovic; en el otoño de 2021, con el propio Ivanovic; y en octubre de 2023, con Joan Peñarroya, que perdió el puesto.

En la Euroliga, el tope está en ocho derrotas

Si solo se cuenta la competición europea, el Baskonia ya ha vivido series peores. Su récord negativo en la Euroliga está en ocho derrotas consecutivas, y lo tiene repetido: con Neven Spahija, entre el 14 de enero y el 3 de marzo de 2022, y con Galbiati la temporada pasada, entre el 3 de febrero y el 25 de marzo de 2026.

Pitada a Querejeta en el Buesa Arena

La derrota ante el Real Madrid de Maledon llegó en una noche de protesta en la grada. Noticias de Álava relató una sonora pitada y una pañolada dirigidas al presidente del club, Josean Querejeta, cuando entró en el palco al inicio del partido, y otra vez a siete minutos del descanso. Parte de la grada también coreó el nombre de Galbiati.

Villeurbanne y Manresa, dos partidos para cortar la racha

El Baskonia tiene dos oportunidades en tres días para frenar la serie. El viernes 30 de octubre visita al ASVEL en Villeurbanne, en la novena jornada de la Euroliga, a las 20:00 horas. El domingo 1 de noviembre recibe al Kids&Us Manresa en el Buesa Arena, en la sexta jornada de la Liga Endesa, a las 17:00 horas.