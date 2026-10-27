Nick Smith Jr., baja en Vitoria: el Real Madrid visita al Baskonia sin el escolta

Nick Smith Jr. se pierde el Baskonia-Real Madrid de este martes en Vitoria por molestias en la planta del pie derecho, según la periodista Pilar Casado. Duda ante el Fenerbahçe.

Nick Smith Jr. no estará esta noche con el Real Madrid en el Buesa Arena. El escolta estadounidense se pierde el partido ante el Kosner Baskonia de la jornada 8 de la Euroliga, este martes 27 de octubre a las 21:00 horas en Vitoria, por unas molestias en la planta del pie derecho, según adelantó la periodista de COPE Pilar Casado.

Casado explicó en su mensaje en X que Smith “ayer en Lleida (pidió el cambio) sintió unas molestias en la planta del pie derecho”. Eurohoops, que recogió la información, añadió que el jugador no viajará con el equipo a Vitoria y que su presencia en el partido del jueves ante el Fenerbahçe es una incógnita. Es una baja adelantada por la prensa, no un parte médico del club.

El partido de Lleida fue el de la goleada del Real Madrid en la Liga Endesa, el domingo, cuando el equipo de Pedro Martínez anotó 122 puntos y batió el récord de triples de la ACB con 24.

El Real Madrid llega a Vitoria con ocho victorias seguidas

La ausencia de Smith llega en el mejor momento del equipo. Según la previa publicada por el Real Madrid, los blancos encadenan ocho victorias entre todas las competiciones, cuatro de ellas en la Euroliga, y promedian 95,3 puntos por partido en la competición europea. Ante el Maccabi firmaron su récord histórico de triples en la Euroliga, con 21, y en seis de esos ocho triunfos superaron los 110 puntos.

El calendario oficial de la Euroliga sitúa al Real Madrid con un balance de 4-3 tras perder sus tres primeros partidos ante el Dubai Basketball, el Anadolu Efes y el Hapoel Tel Aviv. Desde entonces ha ganado al Partizan, al Olimpia Milan, al ASVEL y al Maccabi.

El club destaca el rendimiento de sus bases como principal fuente de anotación: Theo Maledon lidera al equipo con 14,6 puntos por partido, seguido de Andrés Feliz (12,7) y Facundo Campazzo (10,6).

Un Baskonia con Perasovic recién llegado y sin Sedekerskis

Enfrente estará un Baskonia con un balance de 1-6 en la Euroliga, cuya única victoria llegó en el Buesa Arena ante el Olimpia Milan. Velimir Perasovic acaba de coger el mando del equipo y ya ha pedido refuerzos tras caer en Valencia, mientras Tadas Sedekerskis es baja. En la Euroliga, el historial entre ambos favorece al Real Madrid por 13 victorias a 12.

Pedro Martínez habló del rival en la rueda de prensa previa: “Creo que han mejorado muchísimo su competitividad con el cambio de entrenador. Son muy sólidos atrás en defensa y es un equipo muy físico y en su campo se debe esperar el mejor baloncesto posible”. El técnico pidió continuidad: “Lo estamos haciendo bastante bien en los últimos ocho partidos y tenemos que ir haciéndolo igual”.

Alberto Abalde, en declaraciones difundidas por el club, insistió en la misma idea: “Tenemos que estar preparados también para cuando el acierto baje, seguir jugando y seguir encontrando acciones”.

El Fenerbahçe, siguiente cita en el Movistar Arena

El partido de Vitoria abre la doble jornada europea del Real Madrid, que podrá seguirse en Movistar Plus+. Los blancos reciben al Fenerbahçe el jueves 29 de octubre a las 20:45 horas en el Movistar Arena, en la jornada 9 de la Euroliga, con la presencia de Nick Smith Jr. todavía en el aire.