La gran estrella del Real Madrid Baloncesto pierde brillo mientras los rumores crecen

El Real Madrid Baloncesto consiguió mantenerse en la senda de la victoria en Euroliga. Tras unos días en los que la posible llegada de un alero se acrecenta, mantuvieron la concentración y se llevaron el duelo frente a ASVEL Villeurbanne. A pesar del triunfo, además superando los 100 puntos, no todas las noticias son positivas.

Victoria agridulce en el Real Madrid Baloncesto

Es cuanto menos curioso que en un partido ganado en Euroliga, además holgado, y superando los 100 puntos las sensaciones no sean extremadamente buenas. El Real Madrid Baloncesto fue poco constante en lo que a fluidez en el juego se trata y, a pesar de que cuando pueden correr son un vendaval, sí que hubo momentos de falta de ideas e incluso de desconexión. Más aún sabiendo que los lioneses llegaban en cuadro. Sin embargo, la peor de las norticias es el nivel actual de Luwawu-Cabarrot.

✅ Victoria del Madrid que ha costado más de lo que dice el resultado.



Asvel te ha llevado a donde quería en el 3Q cuando parecía que al descanso tenías el partido “hecho”. Aún así, la reacción del último cuarto ha sido buena y has acabado los últimos minutos sin sufrir.… pic.twitter.com/Io0RhoSgVe — Sergio Martínez Urcelay (@Sergio11Mtnez) October 15, 2026

Luwawu-Cabarrot llegó este verano al Real Madrid Baloncesto como la gran estrella. En sus primeros encuentros el francés demostró haber llegado para liderar al conjunto. Anotaciones elevadas, mucha presencia en la generación de ventajas y cansatas ganadoras le situaron como el gran bastión del equipo de Pedro Martínez. Sin embargo, todo ello se ha desvanecido.

¿A qué se debe el nivel de Luwawu-Cabarrot?

En el encuentro Euroliga frente a ASVEL Villeurbanne firmó 3 puntos para -5 de valoración en 8 minutos de juego. Más allá de un bache puntual, se comienza a vislumbrar la tendencia. Frente a Partizan ya firmó un encuentro sin brillo y contra Olimpia Milano valoración negativa también. Todo ello, justamente en las fechas en las que el Real Madrid Baloncesto ha estado ojo avizor por jugadores de su puesto.

What a nightmare start to the season for Timothé Luwawu-Cabarrot and Tornike Shengelia! 🤦‍♂️

They were supposed to be absolute lock-ins for every fantasy squad, but so far? Complete busts. Far, far away from the elite production and individual efficiency we’re used to seeing from… pic.twitter.com/W3PYbLnwpd — EuroLeague Fantasy | Tips & Picks 2026-27 (@EL_FantasyX) October 15, 2026

En ningún momento la sombra de la duda se ha cernido sobre Luwawu-Cabarrot. Sin embargo, sus compañeros de posición Gaby Deck y Chuma Okeke sí que han levantado más suspicacias. John Konchar ha estado en el candelero como posible incorporación. En mitad de estos rumores el rendimiento de Luwawu-Cabarrot ha caído en picado. Por el momento todos los encuentros sin brillo han sido Euroliga. Habrá que ver cómo le va en ACB tras este doble embite europeo.