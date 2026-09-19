¡Un ATO que vale una final! Pedro Martínez y Luwawu-Cabarrot trazan un plan para conquistar Europa

El Real Madrid Baloncesto sacó un ticket directo a toda una final europea. Los blancos derrotaron a Dubai BC en esta primera edición de la supercopa Euroliga y se medirán al todo un Olympiacos en la final. Los chicos de Pedro Martínez se las vieron y se las desearon para meterse. Edy Tavares y Timothee Luwawu-Cabarrot se echaron el equipo a las espaldas, pero no sin ayuda de la pizarra.

Timothee Luwawu-Cabarrot, el héroe del Real Madrid Baloncesto

La victoria del Real Madrid Baloncesto frente a Dubai BC no se puede entender sin el rendimiento de su flamante fichaje. El francés lleva tiempo opositando a puntal del equipo de Pedro Martínez y, en su primer partido oficial, demostró que está capacitado. 20 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes fueron su carta de presentación, pero no fue lo mas destacado.

Si hay algo por lo que Timothee Luwawu-Cabarrot se ganó el derecho a erigirse como líder del Real Madrid Baloncesto fue por su acción para forzar la prórroga. El alero fue el elegido por Pedro Martínez para jugarse ese último tiro, lo cual ya es una declaración de intenciones. Si además lo convierte como fue el caso, se confirma. Sin embargo, hubo mucho de pizarra en esa acción.

Pedro Martínez tira de varios de sus clásicos para colarse en la final de la Supercopa Euroliga

Si de algo se ha hablado en cuanto al libreto de juego de Pedro Martinez son las situaciones de ‘Iverson’ y los pick and roll ‘brush’. Las primeras son un doble indirecto para aclarar una recepción lateral, las segundas unos bloqueos fantasmas para castigar la idecisión defensiva. El ‘ATO’ (after time-out, jugada tras tiempo muerto) del técnico del Real Madrid Baloncesto utilizó estos dos conceptos como señuelo para facilitar el tiro de Timothee Luwawu-Cabarrot.

Las dos primeras acciones del sistema del Real Madrid Baloncesto llevaban a aislar una salida bloqueada de Timothee Luwawu-Cabarrot. Con ellas, Pedro Martínez buscó generar al espacio y captar la atención del defensor del francés, que estaría en lado de ayudas. Esto segundo no lo consiguiño. De hecho, la acción defensiva fue verdaderamente buena, pero el talento del alero madridistas se impuso.