El escolta dominicano Lester Quiñones, figura de los Sioux Falls Skyforce en la G League, reconoce el interés del Barça y el Real Madrid, aunque su prioridad es la NBA.

Lester Quiñones, escolta dominicano de los Sioux Falls Skyforce, el equipo de G League de los Miami Heat, reconoce que el Barça y el Real Madrid se han interesado por él: “El Barça me llamó la semana pasada”. Lo explicó durante la concentración de la selección de la República Dominicana en la ventana FIBA, según declaraciones difundidas por Cancha Entera y recogidas por Mundo Deportivo.

El jugador no habla de una negociación, sino de un interés que, según cuenta, viene de lejos. Su prioridad sigue siendo la NBA.

“Llevan 2-3 años llamándome”

Quiñones situó a los dos grandes de la Liga Endesa entre los equipos europeos que han llamado a su puerta. “Llevan 2-3 años llamándome, yo siempre tengo Europa ahí con mucho dinero: Real Madrid -con Andrés Feliz-, Barça. El Barça me llamó la semana pasada”, reconoció ante los medios dominicanos.

Andrés Feliz, base del Real Madrid, es junto a Jean Montero uno de los principales exponentes del baloncesto dominicano en Europa, como recuerda el diario barcelonés.

El escolta, sin embargo, insistió en que solo piensa en el presente. “Estoy con el equipo de la G-League de Miami Heat y yo solo estoy pensando en jugar, estoy promediando casi 30 puntos”, dijo antes del partido ante Colombia.

29 puntos por partido en Sioux Falls

Esta temporada promedia 29,0 puntos, 4,5 rebotes y 3,8 asistencias en 37 minutos con los Sioux Falls Skyforce, según los datos que recoge Mundo Deportivo.

Formado en los Memphis Tigers de la NCAA, Quiñones ha desarrollado su carrera a caballo entre la G League y la NBA, siempre en busca de un contrato garantizado, con un breve paso la temporada pasada por el baloncesto chino en el Qingdao DoubleStar.

Un Barça en el mercado, pero en busca de un pívot

La llamada que describe Quiñones llega en plena búsqueda de refuerzos en el Palau. El club azulgrana perdió a Josh Nebo para entre tres y cuatro meses por una avulsión parcial del tendón rotuliano de la rodilla derecha y ya incorporó al base Killian Hayes hasta junio.

La prioridad declarada, sin embargo, está en la pintura. Aleksander Sekulic admitió tras caer ante el Fenerbahce que el equipo busca un pívot, y nombres como Adama Sanogo y Dan Dainja han aparecido en la agenda azulgrana. Quiñones es escolta, una posición en la que el Barça tiene de baja a Kevin Punter.

La selección, “un sacrificio, pero vale la pena”

Tras varias ventanas sin acudir, Quiñones vuelve a vestir la camiseta dominicana, algo que define como “un sacrificio, pero vale la pena”. “Claro que lo añoraba. Dominicana siempre en mi sangre. No pude venir por situaciones contractuales, NBA”, explicó.

El escolta también dejó la puerta abierta a seguir con su selección en las próximas ventanas: “Yo puedo ir al Mundial a Qatar. Estamos pensando en eso; ganar los dos a Colombia y a Chile e ir ahí. Si en febrero no estoy en la NBA, voy a jugar con la selección”.

El Barça vuelve a la competición tras el parón con el clásico de la jornada 15 de la Euroliga ante el Real Madrid, el jueves 3 de diciembre a las 20:45 horas en el Movistar Arena.