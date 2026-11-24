El Barça busca un pívot tras la lesión de Josh Nebo y, según Encestando, Adama Sanogo y Dan Dainja son dos de los nombres que maneja antes de recibir al Fenerbahce.

El Barça busca un pívot para tapar la baja de Josh Nebo y, según Encestando, Adama Sanogo, del Hapoel Holon, y Dan Dainja, de los Long Island Nets, son dos de los nombres que maneja. El club azulgrana quiere reforzar cuanto antes la posición de cinco, el mismo día en que recibe al Fenerbahce en la Euroliga.

La urgencia llega tras la lesión de rodilla de Nebo, que estará entre tres y cuatro meses de baja, según el parte médico del club. El portal Encestando explica que el Barça intenta fichar “lo antes posible” un pívot que ayude a cubrir ese agujero.

Según el mismo medio, Makoundou podría reaparecer en diciembre tras su lesión de agosto, pero el francés estaría fuera de ritmo y, con Balcerowski en nómina, la posición de cinco se queda corta. De ahí la intención de incorporar un jugador más.

Sanogo, 21 puntos y 10 rebotes en la BCL

Uno de los nombres en la agenda azulgrana es Adama Sanogo, pívot maliense de 24 años y 2,06 metros. Encestando recuerda que firmó este verano por el Hapoel Holon israelí, donde promedia 21 puntos y 10 rebotes en la Basketball Champions League de la FIBA y 20 puntos y 10 rebotes en la liga israelí, rozando el 70 por ciento en tiros de dos en ambos torneos.

Al ser de Mali, Sanogo tendría la condición de jugador Cotonou, según el citado medio.

Dainja, desde la G League

De los pocos jugadores disponibles en el mercado NBA, Encestando sitúa a Dan Dainja, que milita en los Long Island Nets de la G League y suena para la liga china. Tiene 24 años y mide 2,06 metros, y el medio considera que encaja en la idea de juego del Barça como pívot móvil y atlético.

El Barça también ha seguido estos meses a Oscar Tshiebwe, pívot con pasaporte congoleño también en la agenda del Unicaja. Sin embargo, el jugador firmó un contrato two-way con los Houston Rockets y, por ahora, parece lejos del baloncesto europeo. En cambio, el alemán Daniel Theis, con un salario muy alto en el Maccabi, no parece ahora mismo un nombre factible, según el medio.

Un mercado sin apenas pívots

El contexto no ayuda. Según Encestando, el mercado está seco de nombres disponibles con nivel de Euroliga: el Baskonia tuvo que buscar la cesión de Kamenjas desde el Dubai BC y pagó unos 350.000 euros al Lleida por Perrin, mientras que el Unicaja lleva dos meses buscando un pívot sin encontrarlo.

Fenerbahce, último partido en el Palau antes del parón

Mientras tanto, el equipo de Aleksander Sekulic recibe este martes, 24 de noviembre, al Fenerbahce de Sarunas Jasikevicius en el Palau Blaugrana a las 21:00 horas, en el Barça-Fenerbahce de la jornada 14 de la Euroliga. Ambos equipos llegan con un balance de ocho victorias y cinco derrotas.

Es el último partido del Barça en casa antes de la ventana de selecciones. Sekulic insistió en la web del club en la necesidad de “luchar siempre hasta el final, encontrar soluciones, tenemos que estar juntos todo el partido, porque sólo jugando juntos es cómo se ganan los partidos”.

Tras el duelo ante el Fenerbahce llega el parón por la ventana FIBA, con la búsqueda del sustituto de Nebo todavía abierta.