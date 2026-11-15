Clasificación de la Euroliga tras la jornada 11: Valencia, líder; Barça, cuarto; Real Madrid, quinto; Baskonia, colista

Valencia Basket lidera la Euroliga con 8-3 tras la jornada 11, el Barça es cuarto con el mismo balance, el Real Madrid quinto con 7-4 y el Baskonia, colista con 1-10.

El Valencia Basket es líder de la Euroliga tras la jornada 11, con 8 victorias y 3 derrotas, según la clasificación oficial de la Euroliga. Encabeza un grupo de cuatro equipos con ese balance en el que también está el Barça, cuarto tras ganar en Atenas, mientras que el Real Madrid sube al quinto puesto con 7-4 y la mejor diferencia de puntos de la competición. El Baskonia sigue último con 1-10. La jornada 12 se disputa el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre.

Cuatro equipos con 8-3 en lo más alto

La victoria del Barça en la pista del Panathinaikos (74-76) igualó la cabeza de la tabla. Valencia Basket (+87), Panathinaikos (+84), Olympiacos (+75) y Barça (+30) comparten el 8-3 y ocupan, en ese orden, los cuatro primeros puestos de la clasificación oficial. Olympiacos subió al tercer lugar tras ganar 101-72 al Dubái.

Detrás, cinco equipos suman 7-4: Real Madrid (+95), Estrella Roja (+64), Fenerbahçe (+49), Zalgiris (+36) y Dubái (+10), del quinto al noveno.

El Valencia firma su mejor arranque en la Euroliga

El conjunto de Xavi Albert ganó 102-87 al Bayern de Múnich en el Roig Arena el jueves 12 de noviembre, su segunda victoria seguida, y suma el mejor inicio de su historia en la competición. Pasa del tercer al primer puesto con 1.053 puntos a favor y 966 en contra en la clasificación oficial. En casa tiene un 4-2; fuera, un 4-1.

Promedia 96,4 puntos por partido, el segundo mejor ataque de la Euroliga, según las estadísticas oficiales de la competición. TJ Shorts, que firmó 14 puntos, 10 asistencias y 23 de valoración ante el Bayern, es el cuarto jugador más valorado del torneo (20,6) y aporta 16,6 puntos y 6 asistencias por partido. Armoni Brooks añade 14,8 puntos y Nikola Mirotic, 13 en ocho encuentros.

El Barça suma cinco victorias seguidas, cuatro de ellas fuera

El equipo de Aleksander Sekulic remontó una desventaja de 14 puntos en el OAKA con los últimos 13 puntos del partido a cargo de Justin Robinson, que acabó con 24. Es su quinto triunfo consecutivo, tras los logrados en Milán, Múnich, ante el Valencia en el Palau y frente al Hapoel en Sofía.

Con un 5-1 a domicilio, el Barça comparte con Olympiacos el mejor balance lejos de casa; en el Palau tiene un 3-2. Su diferencia de puntos (+30, con 978 anotados y 948 recibidos) es la más baja del grupo de cabeza. Kevin Punter, baja durante seis semanas, es su máximo anotador con 15,9 puntos por partido, y Robinson le sigue con 14,6.

El Real Madrid tiene el mejor ataque y la mejor diferencia

El conjunto de Pedro Martínez venció 105-84 al Estrella Roja en el Movistar Arena, su victoria más amplia de la temporada en la Euroliga, pese a las bajas de Facundo Campazzo, Theo Maledon, Gaby Deck, Mikael Jantunen y Usman Garuba. Timothé Luwawu-Cabarrot anotó 22 puntos y Gabriele Procida, 19, según el acta oficial. El equipo blanco ha ganado siete de sus últimos ocho partidos y sube del octavo al quinto puesto.

Es el equipo más anotador de la competición, con 98,5 puntos por partido, y su diferencia en la clasificación oficial (+95, con 1.072 a favor y 977 en contra) es la mejor de la Euroliga. En casa tiene un 4-1 y fuera, un 3-3. Maledon lidera su anotación con 16,3 puntos y 20,4 de valoración en nueve partidos, por delante de Andrés Feliz (13,4) y Walter Tavares (9,9).

Baskonia, colista con ocho derrotas seguidas

El Baskonia de Velimir Perasovic cayó 80-66 en la pista del Partizan después de anotar solo seis puntos en el último cuarto. Es su octava derrota consecutiva desde que ganó al Olimpia Milano en la tercera jornada (86-76), y el equipo italiano, también con 1-10, es el único que comparte su balance. Tiene la peor diferencia de puntos (-132, con 879 a favor y 1.011 en contra), no ha ganado fuera de casa (0-6) y en el Buesa Arena suma un 1-4.

Su porcentaje en triples (28,8%) es el más bajo de la competición. AJ Lawson es su máximo anotador, con 11,5 puntos.

La jornada 12: el Valencia visita Belgrado y el Real Madrid, Estambul

Estos son los partidos de los equipos españoles, en horario peninsular:

Martes 17 de noviembre, 20:30 horas: Barça – Paris Basketball (5-6, decimocuarto), en el Palau Blaugrana.

Barça – Paris Basketball (5-6, decimocuarto), en el Palau Blaugrana. Martes 17 de noviembre, 20:30 horas: Baskonia – Hapoel Tel Aviv (6-5, décimo), en el Buesa Arena.

Baskonia – Hapoel Tel Aviv (6-5, décimo), en el Buesa Arena. Martes 17 de noviembre, 20:45 horas: Partizan (6-5, undécimo) – Valencia Basket, en el Belgrade Arena.

Partizan (6-5, undécimo) – Valencia Basket, en el Belgrade Arena. Miércoles 18 de noviembre, 18:00 horas: Besiktas (5-6, decimotercero) – Real Madrid, en Estambul.

El Paris llega con cuatro victorias seguidas, la última por 111-109 ante el Fenerbahçe, y un 3-2 a domicilio. El Hapoel acumula tres derrotas consecutivas y tiene un 2-3 fuera de casa. El Partizan, que viene de dos triunfos, suma un 4-1 como local, y el Besiktas, que ganó 91-95 en la pista del ASVEL, tiene un 1-4 en casa y un 4-2 a domicilio.

El Real Madrid cerrará la jornada de los españoles el miércoles 18 de noviembre a las 18:00 horas en Estambul.