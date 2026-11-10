El Valencia Basket, entre las seis nuevas franquicias de la Euroliga, según La Gazzetta dello Sport

El Valencia Basket tendría plaza permanente en la Euroliga de 24 equipos desde 2027-28, según La Gazzetta dello Sport. Los accionistas deben aprobarlo a finales de noviembre.

El Valencia Basket será una de las seis nuevas franquicias con plaza permanente en la Euroliga ampliada a 24 equipos desde la temporada 2027-28, según ha publicado La Gazzetta dello Sport. El club taronja se uniría así al Real Madrid, al Barça y al Baskonia, los tres clubes españoles que ya son accionistas de la competición.

Seis franquicias nuevas y cuatro invitaciones

Según el diario italiano, junto al Valencia entrarían como franquicias el Paris Basketball, el Dubai Basketball, el Maxima Roma, el Hapoel Tel Aviv y el PAOK de Salónica. La propuesta debe aprobarse en una reunión de los clubes accionistas prevista para finales de noviembre, por lo que todavía no es oficial.

El reparto se completaría con cuatro invitaciones de tres años para el Partizan, el Estrella Roja, la Virtus de Bolonia y el Nápoles, y con dos plazas reservadas a equipos que lleguen desde la Eurocup. Esos clubes con invitación tendrían prioridad para optar a nuevas licencias permanentes en una segunda fase de la ampliación, hasta 28 equipos, prevista para 2030, según AS.

Un canon de entrada de entre 50 y 90 millones

Las nuevas franquicias tendrían el mismo estatus que los accionistas actuales a cambio de un canon de entrada de entre 50 y 90 millones de euros. Hoy son 13 los clubes con licencia permanente, 12 en la práctica por la suspensión del CSKA de Moscú: Real Madrid, Barça y Baskonia, Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Bayern de Múnich, Zalgiris Kaunas, ASVEL, Maccabi Tel Aviv y Olimpia Milán.

Con 24 equipos, la competición pasaría a dividirse en dos conferencias de doce para equilibrar el calendario, sin añadir jornadas a las 38 actuales.

El premio a una candidatura que el Valencia presentó en verano

El Valencia ya disputa la Euroliga esta temporada, pero lo hace sin plaza fija. El club había presentado su candidatura a una licencia permanente en agosto, en pleno pulso entre la Euroliga y el proyecto de la NBA en Europa, que tiene previsto arrancar en octubre de 2027.

En la pista, el equipo taronja es uno de los seis que persiguen al Panathinaikos con 7-3 tras diez jornadas, según la Euroliga. El Valencia recibe al Bayern de Múnich el jueves 12 de noviembre a las 20:30 horas, en la jornada 11, y el martes 17 visita al Partizan a las 20:45 horas.