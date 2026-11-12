Laprovittola, sobre la sequía del Barça: “Si el club no le pone ganas, no va a funcionar”

Nico Laprovittola analiza en ‘La Sotana’ la sequía de títulos del Barça, revela que fichó cobrando menos que en el Real Madrid y admite que al Joventut le cuesta arrancar.

Nicolás Laprovittola, base del Asisa Joventut, repasó en el episodio 427 del pódcast ‘La Sotana’ sus cinco temporadas en el Barça y dio su diagnóstico sobre la sequía de títulos del conjunto azulgrana, que ya se alarga tres cursos: “Si el club no le pone ganas, no va a funcionar”. El argentino, de 36 años, también reveló que llegó al Barça cobrando menos que en el Real Madrid.

“No es tanto una cuestión de dinero”: Laprovittola no culpa a Navarro

Laprovittola, que militó en el Barça las últimas cinco temporadas, señaló la implicación del club como clave. “Si el club no le pone ganas, no va a funcionar. No es tanto una cuestión de dinero, mira a Valencia Basket que es el mejor ejemplo de todos. No quiero poner ningún nombre, pero no creo que haya sido culpa de Juan Carlos Navarro. Pero si no empujas a que vaya bien, si no quieres, no va a salir bien, no va a funcionar. Es algo que la gente ya sabe”, afirmó, en declaraciones recogidas por Sport.

Según el mismo diario, el base ve al Barça “bastante abajo” en la Euroliga, aunque reconoció que “últimamente están jugando mejor” y que “son un equipo que compite”. También admitió que los constantes cambios en la plantilla y el paso de tres entrenadores en tres temporadas no han facilitado las cosas.

No es la primera vez que el argentino habla de su relación con el club: en junio, ya puso en duda su continuidad, como contó Solobasket en el dardo de Laprovittola al Barça Basket.

Menos dinero que en el Real Madrid y “nunca fui Top-3”

El exjugador del Real Madrid también habló de su salario. “Cuando fiché por el Barça, vine cobrando menos dinero del que ganaba cuando era jugador del Real Madrid”, explicó. Según Sport, desveló que el sueldo más alto de su carrera en una temporada llegó cuando renovó con el Barça, aunque matizó: “Pero nunca fui Top-3 de los jugadores mejor pagados”.

Paralizado ante Michael Jordan, despertado por Ginóbili

El base recordó además una anécdota de su etapa en los San Antonio Spurs, cuando se cruzó con su ídolo en el túnel de vestuarios de Charlotte. “Me quedé paralizado al ver a Michael Jordan. Lo vi en Charlotte, en el túnel de vestuarios, y todos mis compañeros empezaron a parar. Aldridge, Leonard, Gasol, Parker. Todos lo saludaban y yo me detuve para hacer lo mismo”, relató.

Fue Manu Ginóbili quien le sacó del trance con un golpe en la cabeza y le metió prisa para salir a jugar. “No pude saludarlo, es mi ídolo, yo empecé a jugar a baloncesto por Space Jam”, concluyó.

El Joventut, 2-5 y tres derrotas seguidas en la Liga Endesa

Sobre su presente en Badalona, Laprovittola reconoció que a la Penya “les está costando empezar”. El Joventut suma dos victorias y cinco derrotas tras siete jornadas de la Liga Endesa y ocupa la 14ª posición, según los datos de la ACB recogidos en la clasificación tras la jornada 7. Encadena tres derrotas consecutivas, ante FIATC Girona (101-87), Surne Bilbao (78-81) y La Laguna Tenerife (80-74), después de haber ganado al Barça por 113-89 en la cuarta jornada.

El equipo verdinegro recibe al Casademont Zaragoza el sábado 14 de noviembre a las 21:00 horas en la jornada 8 de la Liga Endesa, y el domingo 22 visita al Real Madrid a las 19:00 horas.