El Valencia Basket gana al Bayern (102-87) y firma su mejor arranque en la Euroliga

El Valencia Basket vence al Bayern por 102-87 en el Roig Arena y, con 8-3, firma su mejor arranque en la Euroliga. TJ Shorts, con 14 puntos y 10 asistencias, lideró al equipo.

El Valencia Basket ganó este jueves 12 de noviembre al Bayern de Múnich por 102-87 en el Roig Arena, en la jornada 11 de la Euroliga, y firmó el mejor arranque de su historia en la competición: ocho victorias y tres derrotas. El equipo de Xavi Albert, con TJ Shorts otra vez al mando, deja atrás el 7-3 que había igualado la semana pasada.

Aquel registro llegó con la remontada en Milán, cuando el Valencia igualó su mejor inicio en la Euroliga tras diez jornadas. Ante el Bayern dio el paso siguiente. Según Superdeporte, el Alba Berlín le impidió alcanzar ese 8-3 hace seis años.

El conjunto taronja mandó en el marcador durante todo el partido, ante 12.927 espectadores: 29-19 al final del primer cuarto, 52-41 al descanso y 73-65 antes del último periodo, en el que abrió la brecha definitiva.

TJ Shorts, 14 puntos y 10 asistencias

Según la estadística oficial de la Euroliga, Shorts terminó con 14 puntos (7 de 9 en tiros de dos), 10 asistencias y 23 de valoración, la mejor del partido. El base había sido homenajeado antes del salto inicial por su premio de MVP de octubre de la Euroliga, como recoge Superdeporte.

Seis jugadores del Valencia alcanzaron los diez puntos:

TJ Shorts: 14 puntos y 10 asistencias.

Armoni Brooks: 14 puntos, con 2 de 6 en triples.

Neal Sako: 11 puntos, 7 rebotes y 15 de valoración.

Jasiel Rivero: 10 puntos, 7 rebotes, 4 robos y 20 de valoración.

Gonzalo Corbalán y Josep Puerto: 10 puntos cada uno.

El equipo de Albert anotó 14 de 33 triples, repartió 26 asistencias y firmó 10 robos, mientras que el Bayern cometió 18 pérdidas. En el conjunto alemán, que entrena Anton Gavel, el máximo anotador fue Andreas Obst, con 22 puntos y 6 de 11 en triples; Duane Washington sumó 13 y Óscar Da Silva, 12. El Bayern se queda con 3-8.

Xavi Albert: “El récord valida muchas de las cosas que creemos”

El entrenador del Valencia restó importancia a la marca, pero la vinculó al trabajo del grupo. “No nos dan nada por romper un récord, pero refrendan los resultados según el trabajo que hacemos. El récord valida muchas de las cosas que creemos y de las que hacemos”, afirmó Albert en declaraciones recogidas por Superdeporte.

El técnico también señaló margen de mejora: “No creo que sea el partido más completo. Hemos tenido errores. Pero el techo de este equipo no se ha alcanzado”. Sobre el reparto de la anotación, explicó: “Nosotros lo promovemos y es una seña de identidad del equipo”. Y de Mario Saint-Supéry, que sumó seis puntos, destacó otra faceta: “No destacaría los puntos, ya que en defensa ha estado increíble”.

Tercero a falta de completar la jornada

Con 8-3, el Valencia es tercero en la clasificación a falta de completar la jornada 11. Comparte balance con el Olympiacos, que le ganó en el Roig Arena en la jornada 5, y sigue al Panathinaikos (8-2), que el viernes recibe al Barça (7-3). El Real Madrid, que ganó al Estrella Roja, está 7-4.

El triunfo llega en la misma semana en la que La Gazzetta dello Sport situó al club entre las seis nuevas franquicias de la Euroliga a partir de la temporada 2027-28.

El Valencia Basket recibe al Leyma Coruña en la Liga Endesa el domingo 15 de noviembre a las 12:00 horas (DAZN). En la Euroliga visitará al Partizan en la jornada 12, el martes 17 de noviembre a las 20:45 horas.