Punter y Evbuomwan pasan pruebas médicas: el Barça, en vilo antes de visitar al Panathinaikos

Kevin Punter (tobillo) y Tosan Evbuomwan (costillas) se lesionaron ante el Breogán y pasan pruebas este lunes. El Barça visita el viernes al Panathinaikos, líder de la Euroliga.

Kevin Punter y Tosan Evbuomwan pasan este lunes por la mañana pruebas médicas que dirán si el Barça puede contar con ellos el viernes en la pista del Panathinaikos, líder de la Euroliga. Los dos se retiraron lesionados en la victoria del domingo ante el Río Breogán (99-91), la séptima seguida del equipo de Aleksander Sekulic entre Euroliga y Liga Endesa.

Punter, con el tobillo izquierdo; Evbuomwan, con un golpe en las costillas

El capitán azulgrana se hizo daño a pocos minutos del final del segundo cuarto, cuando su tobillo izquierdo quedó enganchado en una acción con Tevin Brown, del equipo gallego, según relata Sport. Punter aguantó unas jugadas más, pero se marchó al vestuario a menos de un minuto del descanso y ya no jugó la segunda parte. Llevaba seis puntos, dos rebotes y dos asistencias en 12 minutos.

Evbuomwan cayó a tres minutos del final del tercer cuarto tras recibir un fuerte golpe en la zona del costillar. El ala-pívot británico también se fue al vestuario y no disputó el último periodo.

Según el mismo diario, tras el partido Evbuomwan llevaba un vendaje en la zona afectada y Punter podía apoyar algo el pie, una señal que de entrada aleja una lesión de gravedad. Las pruebas de este lunes determinarán el alcance de los dos problemas físicos.

Sekulic tampoco tenía respuestas al acabar el partido. “No sé todavía cómo están. Punter se ha hecho daño en el tobillo y Tosan, en las costillas. Veremos cómo evolucionan”, afirmó el técnico esloveno en declaraciones recogidas por Sport.

Gibson y Núñez, a punto para el viaje a Atenas

La enfermería azulgrana ya estaba ocupada antes del domingo. Umoja Gibson, Juan Núñez y Yoan Makoundou no jugaron ante el Breogán por distintas lesiones. A finales de octubre, Núñez sufrió un esguince de tobillo con unos diez días de baja.

Sport asegura que Gibson y Núñez deberían estar a disposición de Sekulic para los dos partidos de la semana: la visita al Panathinaikos en la Euroliga y el duelo ante el Obradoiro en la Liga Endesa.

El Panathinaikos, líder en solitario con 8-2

El equipo de Zeljko Obradovic encabeza la Euroliga con ocho victorias y dos derrotas tras diez jornadas, según la Euroliga. Por detrás aparece un grupo de seis equipos con 7-3, entre ellos el Barça, que llega al OAKA con cuatro triunfos seguidos en la competición, el último en la pista del Hapoel (90-93).

El propio Sekulic ya miraba hacia Atenas el domingo: “Panathinaikos es posiblemente el mejor equipo de Europa”, dijo. El técnico añadió que esta semana tendrán “más tiempo para practicar y entrenar”, con un solo partido en cada competición.

Brizuela, Parra y Balcerowski sostuvieron el triunfo ante el Breogán

La victoria en el partido ante el Río Breogán, quinta del Barça en la Liga Endesa, se decidió en el último cuarto. Darío Brizuela y Joel Parra anotaron 16 puntos cada uno, Olek Balcerowski firmó 14, diez de ellos en el tercer cuarto, y Tyrese Martin acabó con 10 puntos y 10 rebotes. Por el Breogán, Tevin Brown y Danko Brankovic sumaron 15 puntos cada uno.

El Panathinaikos-Barça, de la jornada 11 de la Euroliga, se juega el viernes 13 de noviembre a las 20:15 horas, hora peninsular, en el OAKA de Atenas.