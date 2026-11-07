Barça vs Río Breogán: horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa en TV

El Barça recibe al Río Breogán el domingo a las 12:00 horas en el Palau Blaugrana, con Núñez y Gibson en duda. Horario y dónde ver el partido en DAZN, TV3 y TVG.

El Barça recibe al Río Breogán este domingo 8 de noviembre a las 12:00 horas en el Palau Blaugrana, en la jornada 7 de la Liga Endesa. El partido se podrá ver en DAZN y en abierto en TV3/3Cat y en la TVG. Los dos equipos llegan con un balance de 4-2 y con bajas: Juan Núñez y Mo Gibson en el Barça, Aleksa Ilic en el conjunto lucense.

Horario y dónde ver el Barça vs Río Breogán

Partido: Barça vs Río Breogán, jornada 7 de la Liga Endesa.

Barça vs Río Breogán, jornada 7 de la Liga Endesa. Día y hora: domingo 8 de noviembre, a las 12:00 horas (hora peninsular).

domingo 8 de noviembre, a las 12:00 horas (hora peninsular). Pabellón: Palau Blaugrana (Barcelona).

Palau Blaugrana (Barcelona). TV: DAZN, y en abierto TV3/3Cat en Cataluña y la TVG en Galicia. El calendario de la ACB incluye además Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV entre las plataformas de emisión.

Todos los horarios, en nuestra guía de horarios de la jornada 7.

Dos equipos con 4-2 y un precedente que favorece al Barça

El Río Breogán es quinto y el Barça, séptimo, ambos con cuatro victorias y dos derrotas, según la clasificación de la ACB. El equipo de Sekulic ganó 89-92 en Málaga en la última jornada gracias a un triple de Brizuela ante el Unicaja, y el jueves sumó en Sofía su cuarta victoria seguida en la Euroliga (90-93 al Hapoel Tel Aviv). El Breogán de Luis Casimiro viene de imponerse 90-110 al Monbus Obradoiro en el derbi gallego.

El cara a cara en Barcelona es claramente azulgrana: el Barça solo ha perdido una de las 20 visitas del Breogán al Palau Blaugrana en la era ACB, según los datos de la liga. Aquel 85-88 llegó en marzo de 2024, con 23 puntos y 5 asistencias de Sergi García. De ese partido solo siguen Brizuela, Parra y Erik Quintela.

El Breogán llega como el equipo más eficiente en el tiro de la Liga Endesa (65,8% de tiro real) y el segundo que más anota, con 104,7 puntos por partido. El Barça es cuarto en anotación (97 puntos) y segundo en porcentaje de rebotes capturados (53,8%), según la ACB.

Juan Núñez y Gibson, las dudas del Barça

Según el parte médico de la jornada publicado por la ACB, Yoan Makoundou sigue de baja. Juan Núñez no jugó en la Euroliga por un esguince en el tobillo derecho, con una previsión inicial de diez días, por lo que su regreso podría ser inminente. Mo Gibson es duda por una contusión en la rodilla izquierda que le ha impedido entrenarse en varias sesiones. Sekulic confirmó que Olek Balcerowski sí estará disponible.

Brimah puede debutar con el Breogán

En el Breogán, Aleksa Ilic sigue de baja por una lesión muscular. Para cubrir su ausencia, el club presentó el jueves al pívot ghanés Amida Brimah, de 32 años y 2,13 metros, con pasado en Manresa, Valencia Basket y Granada, según Mundo Deportivo. Podrá estrenarse si recibe a tiempo el alta federativa. El alero Tevin Brown es duda por molestias musculares: no se entrenó ni el jueves ni el viernes, aunque el club aclara que no está descartado, según la ACB.

Qué viene después

El Barça viaja a Atenas para medirse al Panathinaikos en la jornada 11 de la Euroliga el viernes 13 de noviembre a las 20:15 horas (hora peninsular), y vuelve a la Liga Endesa el domingo 15 ante el Monbus Obradoiro en el Palau Blaugrana (17:00 horas). El Río Breogán recibe al Recoletas Salud San Pablo Burgos en la jornada 8 el sábado 14 de noviembre a las 18:00 horas.