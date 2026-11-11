Real Madrid vs Estrella Roja: horario y dónde ver el partido de la Euroliga en TV

El Real Madrid recibe al Estrella Roja de Ibon Navarro el jueves 12 de noviembre a las 21:00 horas en el Movistar Arena: horario, TV y cómo llegan los dos equipos.

El Real Madrid recibe al Estrella Roja de Ibon Navarro el jueves 12 de noviembre a las 21:00 horas en el Movistar Arena, en la jornada 11 de la Euroliga. El equipo de Pedro Martínez, con 6-4, busca reaccionar ante un rival que llega con 7-3 y tres victorias en cuatro salidas.

Horario y dónde ver el Real Madrid vs Estrella Roja

Partido: Real Madrid vs Crvena Zvezda (Estrella Roja), jornada 11 de la Euroliga.

Real Madrid vs Crvena Zvezda (Estrella Roja), jornada 11 de la Euroliga. Día: jueves 12 de noviembre de 2026.

jueves 12 de noviembre de 2026. Hora: 21:00 horas (hora peninsular).

21:00 horas (hora peninsular). Lugar: Movistar Arena, Madrid.

Movistar Arena, Madrid. TV: Movistar Plus+, que emite la Euroliga en España.

El Real Madrid vuelve a casa tras caer ante el Panathinaikos

El último partido europeo del Real Madrid en el Movistar Arena terminó en derrota: 112-115 ante el Panathinaikos en la jornada 10, la primera vez que perdía en casa en esta Euroliga. Antes había ganado sus tres partidos como local, ante Partizan (86-76), ASVEL (111-92) y Fenerbahçe (95-76), según los datos de la Euroliga.

El equipo blanco arrancó la competición con tres derrotas seguidas, ante Dubai, Anadolu Efes y Hapoel, y después encadenó seis victorias consecutivas antes del tropiezo ante el conjunto griego. En la Liga Endesa sigue invicto: el domingo ganó 90-71 al UCAM Murcia.

El Estrella Roja de Ibon Navarro, fuerte lejos de Belgrado

El técnico español llega a Madrid después de asaltar El Pireo el pasado jueves con un 57-62 ante el Olympiacos. Fuera de casa, el Estrella Roja suma tres victorias, en las pistas de Dubai (58-77), ASVEL (82-84) y Olympiacos, y una sola derrota, en el derbi ante el Partizan (85-82).

Con 7-3, el conjunto serbio está en el grupo de equipos con siete victorias que persigue al líder, el Panathinaikos (8-2), junto al Barça, Olympiacos, Dubai, Valencia Basket y Fenerbahçe. El Real Madrid, con 6-4, está a un triunfo de ese pelotón.

Esa misma noche, a las 20:30 horas, el Valencia Basket recibe al Bayern de Múnich en el Roig Arena, en otro de los partidos de la jornada 11.

El Real Madrid vs Estrella Roja se juega el jueves 12 de noviembre a las 21:00 horas en el Movistar Arena.