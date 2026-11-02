Real Madrid vs Panathinaikos: horario y dónde ver el partido de la Euroliga en TV

El Real Madrid recibe al líder Panathinaikos el miércoles 4 de noviembre a las 20:45 horas en el Movistar Arena, con seis victorias seguidas en la Euroliga. Horario y TV.

El Real Madrid recibe al Panathinaikos este miércoles 4 de noviembre a las 20:45 horas en el Movistar Arena, en la jornada 10 de la Euroliga. El equipo de Pedro Martínez busca su séptima victoria seguida en la competición ante el líder, el conjunto de Zeljko Obradovic, en el que juega el español Juancho Hernangómez.

Horario y dónde ver el Real Madrid vs Panathinaikos

Partido: Real Madrid vs Panathinaikos AKTOR Athens, jornada 10 de la Euroliga.

Real Madrid vs Panathinaikos AKTOR Athens, jornada 10 de la Euroliga. Día: miércoles 4 de noviembre de 2026.

miércoles 4 de noviembre de 2026. Hora: 20:45 horas (hora peninsular).

20:45 horas (hora peninsular). Lugar: Movistar Arena, Madrid.

Movistar Arena, Madrid. TV: Movistar Plus+, según el Real Madrid.

Seis victorias seguidas ante la defensa que menos encaja

El Real Madrid encadena seis triunfos consecutivos en la Euroliga, de la jornada 4 a la 9, después de perder sus tres primeros partidos ante el Dubai, el Anadolu Efes y el Hapoel Tel Aviv. El último fue el 95-76 al Fenerbahçe del pasado jueves en el Movistar Arena.

Según la Euroliga, los blancos son cuartos con un balance de 6-3, uno de los siete equipos con ese registro en la clasificación tras la jornada 9. Han anotado 866 puntos, la segunda cifra más alta de la competición, solo por detrás de los 867 del Valencia Basket.

El Panathinaikos es líder con 7-2, el mismo balance que el Olympiacos, y es el equipo que menos puntos ha encajado: 675 en nueve partidos, 75 por encuentro. Llega a Madrid después de perder 83-68 el viernes en la pista del Anadolu Efes. En la plantilla de Obradovic figuran, además de Hernangómez, Kendrick Nunn, Kostas Sloukas, Jerian Grant, Nigel Hayes-Davis, Guerschon Yabusele y Mathias Lessort.

Once victorias seguidas y el récord de Tavares

El Real Madrid suma once triunfos consecutivos entre la Liga Endesa y la Euroliga, según el club. El último llegó el domingo ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos (90-79), en un partido en el que Edy Tavares se convirtió en el máximo taponador de la historia de la Liga Endesa con 739 tapones, uno más que Fran Vázquez, según la ACB. El equipo de Pedro Martínez es líder invicto de la Liga con 6-0.

Jantunen, la principal duda por lesión

Mikael Jantunen se lesionó en la fascia plantar ante el Fenerbahçe, y Pedro Martínez afirmó tras aquel partido que le sorprendería que jugara la semana siguiente, según recogió Eurohoops.

Después de ganar al Burgos, el técnico explicó que el equipo llega con muchos partidos seguidos, poco tiempo de preparación y de recuperación, y añadió: “estamos teniendo ahora bastantes problemas físicos en varios jugadores”.

Después, el UCAM Murcia en la Liga Endesa

Tras el partido ante el Panathinaikos, el Real Madrid vuelve a la Liga Endesa: recibe al UCAM Murcia el domingo 8 de noviembre a las 19:00 horas, en la jornada 7.