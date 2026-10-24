Dabone tumba al Real Madrid en el primer Clásico de la Liga U (80-84)

El Barça gana 80-84 al Real Madrid en el primer Clásico de la Liga U con 25 puntos de Mohamed Dabone, de 15 años, pese a los 35 de Omer Kutluay, y sigue invicto.

El Barça se llevó el primer Clásico de la temporada en la Liga U, la liga de canteras de la ACB, al ganar al Real Madrid por 80-84 el viernes 23 de octubre en la Ciudad Real Madrid. Mohamed Dabone, que acaba de cumplir 15 años, firmó 25 puntos y 24 de valoración y lideró la remontada azulgrana en el último cuarto frente a los 35 puntos de Omer Kutluay.

El partido, correspondiente a la quinta jornada, llegó al descanso con empate a 49 y el Real Madrid afrontó el último cuarto con siete puntos de ventaja (69-62). Según Mundo Deportivo, el equipo blanco acusó las pérdidas de balón en el último periodo, y dos acciones consecutivas de Diego Ferreras pusieron por delante al Barça (75-79) a falta de los últimos tres minutos. Un mate de Seydou Dolo acercó a los locales, pero un triple de Andrej Fantic no entró y el conjunto azulgrana cerró el partido desde la línea de personal.

Kutluay, 35 puntos; Dabone, 25 y 9 rebotes

Omer Kutluay fue el máximo anotador del Clásico con 35 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias para 31 de valoración. El base turco sumaba 16 puntos en el primer cuarto y 27 al descanso, y jugó 38 minutos, según AS. Andrej Fantic (13), Osa (12) y Rhys Robinson (11) completaron la anotación más destacada del Real Madrid de Javier Juárez, de acuerdo con la ficha técnica publicada por el club blanco.

En el Barça, Dabone terminó con 25 puntos, 9 rebotes y 24 de valoración, y anotó un triple frontal, su segundo del partido, que puso a su equipo por delante a cinco minutos del final (74-75). Jakob Siftar aportó 14 puntos, Nil Poza 12 y Koné 9. AS destaca que Dabone, que cumplió 15 años el 21 de octubre, es el jugador más joven de toda la Liga U.

El pívot, nacido en Burkina Faso en 2011 y español desde julio, llegó al Barça en 2022. A mediados de octubre su nombre saltó a la actualidad cuando el diario Sport adelantó, según recogió AS, que la Seguridad Social no había aceptado su alta a través de la excepción del régimen de artistas, necesaria por ser menor de 16 años, lo que le impide por ahora tener ficha para jugar en la Liga Endesa y la Euroliga pese a contar con el visto bueno de la Federación Española, el CSD y el Departament de Treball de la Generalitat.

El Barça, líder invicto del Grupo A con cuatro victorias

Con el triunfo, el Barça es líder del Grupo A con un balance de 4-0, a falta de disputarse la mayoría de partidos de la jornada, según Mundo Deportivo. Le sigue el Burgos Grupo de Santiago, con tres victorias tras ganar en la pista del Bàsquet Girona (60-93), y el Real Madrid es tercero con tres triunfos y dos derrotas, con un partido más que el conjunto azulgrana.

En el Grupo B manda el UCAM Murcia, que venció en la pista del Unicaja; el Kids&Us Manresa es segundo tras ganar al Amara Lleida, y el Monbus Obradoiro es tercero pese a caer ante el Joventut.

Es el primero de los Clásicos de la temporada en una competición en la que el Barça Atlètic y el Real Madrid ya se cruzaron cinco veces el curso pasado. La quinta jornada de la Liga U se completa este fin de semana con el resto de partidos de ambos grupos.