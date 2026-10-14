Real Madrid habla de fichajes tras la debacle de Gabriel Deck o buscar soluciones

La lesión de Gabi Deck obliga al Real Madrid a reorganizar su rotación exterior. El argentino estará entre cinco y seis meses de baja tras sufrir una luxación en el hombro izquierdo y pasar por el quirófano. Para cubrir su ausencia, el equipo deberá recurrir a los jugadores disponibles en la plantilla, aunque en el mercado de fichajes podrían aparecer alternativas interesantes.

El Real Madrid pierde a Gabi Deck entre cinco y seis meses de baja

La lesión de Gabriel Deck supone un contratiempo importante para el Real Madrid. Tal y como ha informado el propio club, el alero argentino deberá pasar por el quirófano por una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo, después de sufrir un episodio de luxación, y las previsiones apuntan a una ausencia de entre cinco y seis meses. Si se cumplen los plazos estimados, no regresaría hasta mediados de marzo, por lo que se perdería la Copa del Rey y buena parte de la fase regular de la Euroliga y de la Liga Endesa.

El problema no se limita al tiempo que permanecerá fuera de las pistas: Deck es una pieza especialmente valiosa por su capacidad para defender a jugadores de distintas posiciones, competir físicamente, cargar el rebote y aportar soluciones cerca del aro. La ausencia llega, además, cuando el equipo todavía está asentando sus mecanismos con Pedro Martínez en el banquillo. El técnico pierde a un jugador capaz de aportar equilibrio en ambos lados de la pista y de asumir responsabilidades en partidos de máxima exigencia.

¿Qué opciones tiene el Real Madrid para suplir a Gabi Deck?

La primera respuesta del Real Madrid pasa por aprovechar los recursos que ya tiene en la plantilla. Sin Deck, Pedro Martínez cuenta principalmente con Timothé Luwawu-Cabarrot, Alberto Abalde y Gabriele Procida para cubrir la posición de alero. El francés ofrece experiencia, capacidad anotadora y recursos para defender en el perímetro; Abalde puede aportar versatilidad y conocimiento del sistema, mientras que Procida tiene ante sí una oportunidad para ganar protagonismo. El italiano ya dejó señales positivas en la victoria liguera frente al BAXI Manresa, en la que anotó 15 puntos, y la lesión del argentino podría permitirle disfrutar de una continuidad que hasta ahora le había costado encontrar.

La reorganización también puede afectar a otras posiciones. La progresiva incorporación de Nick Smith Jr. a la rotación exterior y la posibilidad de utilizar a Théo Maledon como escolta ofrecen alternativas para distribuir los minutos. Además, Chuma Okeke puede actuar puntualmente como alero, una opción que permitiría a Pedro Martínez mantener en pista a otros interiores como Mikael Jantunen o Jaime Pradilla. La plantilla presenta, por tanto, distintas combinaciones para compensar la baja, aunque ninguna reproduce exactamente el perfil de Deck.

El Real Madrid no acudirá al mercado de fichajes por la lesión de Gabi Deck

Respecto a la posibilidad de acudir al mercado, Pedro Martínez ya ha dejado clara la postura inicial: el club no tiene previsto fichar para reemplazar al argentino, a pesar de algunas informaciones como la posibilidad de incorporar a John Konchar. Tras la victoria por 89-98 frente al Olimpia Milano en la Euroliga, el técnico madridista defendió la amplitud de su plantilla y la capacidad del equipo para seguir compitiendo pese a las bajas de larga duración, haciendo hincapié en encontrar soluciones dentro del equipo.

Esta decisión inicial no significa que el Real Madrid deba renunciar a estudiar posibles oportunidades si la situación cambia, pero sí establece que, por ahora, la prioridad será dar recorrido a los efectivos disponibles. La incógnita será si Procida consolida su crecimiento y si Abalde y Luwawu-Cabarrot pueden asumir una carga mayor sin perder eficacia en otras funciones.