Alberto Abalde vuelve con España para jugar en casa ante Grecia en Fontes do Sar: “Es una cita muy especial”. El alero del Real Madrid también habla del calendario.

Alberto Abalde se reincorpora a la selección española en el escenario que más le toca de cerca. El alero ferrolano del Real Madrid jugará este domingo 29 de noviembre ante Grecia en Fontes do Sar, en Santiago de Compostela (18:00 horas), un partido clave en la clasificación para el Mundial de Qatar 2027: “Es un partido muy importante y muy bonito y especial para mí porque juego en casa”, aseguró en declaraciones a AS.

Abalde no estuvo en Podgorica, donde España arrasó a Montenegro (62-93) el jueves, porque el miércoles había disputado con el Real Madrid el partido de Euroliga ante el Zalgiris. Se sumó a la concentración el viernes.

“Es una cita muy especial”: Abalde, con su gente en la grada

“Es una cita muy especial. Siempre que vengo a Santiago, ya sea con el Real Madrid o en una ocasión tan señalada como esta con la selección, es algo precioso para mí. Tengo a toda mi familia y a mis amigos en la grada”, explicó en rueda de prensa, según recogió Eurohoops.

En la entrevista con AS, el gallego insistió en esa idea: “Es un partido muy bonito y especial para mí porque juego en casa, en Galicia, con familiares y amigos en la grada”. Sobre el ambiente, añadió: “Me han dicho que el pabellón va a estar a reventar. La afición de Santiago es espectacular”.

El calendario: “Los jugadores estamos en medio”

El alero del Real Madrid también habló de la superposición entre clubes y selecciones. “Los jugadores estamos en medio. No seré yo el primero que hable de esto porque todo el mundo lo comenta. Es una situación difícil. Las personas que mandan tienen que sentarse y hablar sobre este tema, pero mientras nosotros tenemos una clasificación que es muy importante para la Selección”, afirmó a AS.

Ante la prensa fue en la misma línea: “Los deportistas quedamos en medio y nuestra salud también se resiente porque el desgaste es enorme”. Sobre su presencia en esta ventana, con varios jugadores de Euroliga convocados por Chus Mateo, explicó a AS que el seleccionador “nos pidió un esfuerzo y todos hemos mostrado nuestro compromiso”.

Una Grecia con seis bajas y obligada a ganar

Grecia llega a Santiago con un balance de 4-5 tras perder el jueves ante Georgia en Atenas (88-92), según los datos de la FIBA. En ese partido se lesionaron Dinos Mitoglou, Panagiotis Kalaitzakis, Kostas Antetokounmpo y Nikos Chougkaz, que se suman a las bajas de Nick Calathes y Giannoulis Larentzakis, según Eurohoops. Vassilis Spanoulis ha llamado a Nasos Bazinas, Manolis Chatzidakis, Nikos Persidis y Nikos Plotas para completar la convocatoria.

El equipo griego ganó a España 108-106 en el último precedente, el 31 de agosto. Abalde, en rueda de prensa: “Enfrente tendremos a un gran rival, con muy buenos jugadores y mucha experiencia, que llega tras una derrota y jugándose todas sus opciones. Será un choque muy duro y exigente, así que debemos estar preparados para un partido largo y debemos hacer bien nuestro trabajo”.

AS señala que, si España gana, habrá dado “un paso casi definitivo” para sellar su billete hacia Qatar. El propio Abalde lo resumió así: “Si ganamos las cosas están prácticamente selladas o se ponen muy bien, pero tenemos mucho trabajo, de cabeza, sobre todo, para ponernos todos en la misma línea y competir”.

El España-Grecia se juega este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en Fontes do Sar y se emite en Teledeporte. Aquí tienes el horario y dónde ver el partido.