España rompe su mala racha con un 62-93 en Podgorica: Pierre Oriola firma 16 puntos y 7 rebotes y la Selección comparte el liderato del Grupo I antes de recibir a Grecia.

España volvió a ganar en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027 y lo hizo a lo grande: 62-93 ante Montenegro en Podgorica, con Pierre Oriola como mejor jugador del partido (16 puntos, 7 rebotes y 21 de valoración). La victoria rompe una racha de tres derrotas seguidas y coloca a la Selección en cabeza del Grupo I, en un triple empate, antes de recibir a Grecia el domingo.

La selección española de Chus Mateo cerró el jueves 26 de noviembre con +31, su mayor ventaja del partido, según la FEB. Montenegro mandó en el primer cuarto (17-15), pero España ganó los tres siguientes (17-26, 16-31 y 12-21) y ya llegó al descanso por delante (34-41).

Oriola, perfecto en 19 minutos

El ala-pívot del Manresa, campeón del mundo en 2019, firmó 16 puntos y 7 rebotes en 19 minutos y 22 segundos, con 5 de 6 en tiros de campo (2 de 3 en triples) y 4 de 4 en tiros libres, según los datos de FIBA. Fue el máximo anotador y reboteador del partido.

Los números de los otros nombres destacados de España:

Álvaro Cárdenas : 11 puntos y 5 asistencias, con 3 de 4 en triples y 15 de valoración.

: 11 puntos y 5 asistencias, con 3 de 4 en triples y 15 de valoración. Joel Parra : 11 puntos y 4 rebotes.

: 11 puntos y 4 rebotes. Jaime Fernández : 11 puntos.

: 11 puntos. Juancho Hernangómez : 9 puntos y 6 rebotes, con el mejor +/- del equipo (+21).

: 9 puntos y 6 rebotes, con el mejor +/- del equipo (+21). Mario Saint-Supéry: 9 puntos, con el triple que puso a España por delante por primera vez (17-18).

El partido se rompió en el tercer cuarto: un 0-7 en apenas un minuto con Oriol Paulí, Cárdenas y Juancho Hernangómez abrió la brecha, y España cerró el periodo con 50-72. Montenegro, que se quedó en 3 de 21 en triples según acb.com, tuvo en Marko Simonovic (13 puntos y 6 rebotes) a su mejor hombre.

Chus Mateo: “Hoy hemos sido capaces de jugar como equipo”

El seleccionador, que antes de la ventana había pedido cuidar a sus internacionales y tuvo que asumir la baja de Yankuba Sima, valoró el triunfo en rueda de prensa. “Hoy hemos sido capaces de jugar como equipo. Hemos defendido aceptablemente bien, sobre todo a partir del segundo cuarto”, explicó Mateo.

“Creo que ha sido una victoria coral. Me recuerda que aquí las cosas se ganan como equipo. Tenemos muy buenos jugadores, sin duda ninguna, pero ellos saben que nadie es imprescindible porque tienen compañeros a su lado que lo que hacen es sumar. Estoy encantado y orgullosísimo de ellos”, añadió.

Sobre la gestión de minutos, explicó: “Una vez que el partido podía sentirse que estaba encarrilado, desde luego lo que hemos pretendido es no cargar a nadie porque ya tienen bastante carga con el calendario que tienen muchos de ellos”. Y en declaraciones recogidas por Eurohoops, pidió prudencia: “Nos quedan todavía tres partidos por jugar y trato de ser siempre muy cauto”.

Triple empate en cabeza del Grupo I

La noche dejó el grupo muy apretado. Georgia ganó en la pista de Grecia (88-92) y Portugal venció a Ucrania (95-90). Así queda la clasificación, según Mundo Deportivo, con los tres primeros clasificados para el Mundial:

1. España : 6-3, 15 puntos (+122).

: 6-3, 15 puntos (+122). 2. Ucrania: 6-3, 15 puntos (+55).

3. Georgia: 6-3, 15 puntos (+27).

4. Portugal: 5-4, 14 puntos.

5. Grecia y Montenegro: 4-5, 13 puntos.

Grecia, el domingo en Santiago de Compostela

España cierra la ventana ante Grecia el domingo 29 de noviembre, a las 18:00 horas, en Santiago de Compostela, con emisión en Teledeporte, según la FEB. Antes, a las 16:30 horas, se juega el Georgia-Portugal, y a las 17:30 horas, el Ucrania-Montenegro.