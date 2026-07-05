Destroza a España y levanta la mano para postularse como líder del nuevo Barça Basket

La derrota ante Georgia no solo rompe el invicto de la etapa de Chus Mateo, sino que deja una primera señal de advertencia en el camino hacia el Mundial 2027. Aunque España mantiene una posición favorable con su balance, este tropiezo reduce el margen de error de cara a la segunda fase y obliga al equipo a ser más sólido en las próximas ventanas si no quiere complicarse la clasificación. Shengelia, MVP con Georgia y clave en el próximo Barça Basket, fue una pesadilla.

Shengelia se sale con Georgia contra España y es MVP

España ha sufrido una dura derrota ante Georgia (91-89) en un partido que parecía completamente controlado, llegando a dominar por hasta 22 puntos y manteniendo la ventaja durante más de 40 minutos. Sin embargo, los de Chus Mateo se relajaron en los momentos clave, especialmente en el último cuarto, donde encajaron un parcial que permitió a los georgianos igualar el marcador y forzar la prórroga.

El gran protagonista del encuentro fue Tornike Shengelia, cuyo rendimiento fue absolutamente decisivo para la remontada de Georgia. El ala-pívot firmó una actuación espectacular con 37 puntos y 10 rebotes, jugando prácticamente todo el partido y liderando a su equipo en los momentos más críticos.

Lo que falló España y Shengelia aprovechó con Georgia

España dejó escapar un partido que tenía completamente controlado por varios errores claros. El más evidente fue su obsesión con el tiro exterior: terminó con un 9 de 41 en triples (21,9%), un porcentaje muy bajo que contrastó con su dominio inicial en la pintura. En lugar de seguir explotando el juego interior —donde llegó a firmar cifras cercanas al 90% en tiros de dos en la primera mitad (15/17)—, el equipo se empeñó en lanzar desde fuera incluso cuando no estaba acertado.

Además, España sufrió un bajón físico y mental en el último cuarto, donde encajó un parcial muy duro (26-12) que cambió por completo el partido. La defensa perdió intensidad, especialmente sobre Shengelia y Reed, que encontraron tiros cómodos una y otra vez. A esto se sumaron problemas en el rebote y pérdidas en momentos clave, lo que facilitó la remontada rival.

Shengelia y su liderazgo en el Barça Basket

Tras su exhibición ante España, Tornike Shengelia ha demostrado que está preparado para asumir galones en el nuevo Barça Basket. En un equipo en plena reconstrucción, con muchos cambios y nuevas incorporaciones, su experiencia, carácter competitivo y capacidad para decidir partidos lo convierten en un candidato claro a ser uno de los líderes del vestuario y la referencia en el juego interior.