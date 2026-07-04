¿Y si puede ser el líder de la Selección Española? Un campeón del mundo podría llegar para quedarse

España derrotó a Dinamarca con mucha solvencia. Hugo González, Pierre Oriola y Mario Saint-Supery fueron los mejores del encuentro. Ahora, a la Selección Española le tocará medirse a Georgia, esta vez en su campo. Los chicos de Chus Mateo buscan cerrar esta fase con pleno de victorias, por el momento van 5-0 en el casillero y quieren la sexta.

¿Y si este veterano de la Selección Española tiene mucho aún que aportar?

Las ventanas FIBA de clasificación son muy relevantes en lo competitivo, pero para las selecciones con cierta solidez en su segunda unidad también sirven para realizar probaturas. La Selección Española acostumbra a tener pocos problemas para tener presencia en los torneos internacionales. La España de Chus Mateo, ahora con algún jugador top más debido al fin de las competiciones, sigue de dulce y ha podido encontrar un filón importante en una de sus piezas de cara al futuro.

Uno de los nombres de estas Ventanas FIBA en la Selección Española ha sido Pierre Oriola. El jugador fue uno de los integrantes de aquel mundial logrado de la mano de Sergio Scariolo. Su carrera ha tenido sus idas y venidas. Su adiós del Barça Basket parecía poder llevarle a liderar algún conjunto de menos entidad. Sin embargo, su rendimiento ha pasado por varios baches. Actualmente, parece estar de nuevo en un pico de forma: 20 puntos y 6 rebotes contra Dinamarca. Eso y su experiencia podrían servir de billete.

¿Qué puede aportar Pierre Oriola a la España de Chus Mateo?

Esta Selección Española si algo tiene es talento joven. Muchos son los jugadores en edades aún tempranas que apuntan a tener el techo verdaderamente elevado. Sin embargo, tras el adiós de pesos pesados como los hermanos Gasol o Rudy, Ricky, Chacho… puede ser un plantel con poca experiencia competitiva. Pierre Oriola, no solo campeón del mundo con España, también laureado con el Barça Basket, en un rol secundario podría ser un líder espiritual para un vestuario que podría necesitarlo.

El propio Pierre Oriola habló tras el encuentro y no pudo ser más claro en este sentido: “Hay una generación de jugadores espectaculares o que parece que lo van a ser y me ilusiona compartir vestuario con ellos y ayudarles en lo que haga falta. Bloqueos, rebotes…”. Más allá de su valor en lo emocional, este pívot también puede dar mucho en lo que a juego se refiere. Muchos se preguntan si tendrá una plaza más allá de las ventanas FIBA.

Si bien Pierre Oriola nunca ha sido un jugador con la destreza técnica de Willy o el físico de Garuba, es un jugador excelso sin balón. Sus tiempos de continuación en pick and roll y su capacidad de castigar desde lado débil con cortes, tiros y rebote ofensivo, puede ser una baza crucial para una Selección Española en la que ya hay muchos jugadores con talento a raudales con el balón en las manos.