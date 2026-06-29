¿Quiénes son los nuevos líderes de la Selección Española de Baloncesto?

El impasse en la Selección Española tras la generación de los Navarro, Ricky, Gasol… ha tenido claros y oscuros. Sin embargo, a nadie se le escapa que el nivel mostrado por aquellos talentos, será complicado de emular en España. Hace tiempo que el aficionado tiene depositadas sus ilusiones en jugadores como los Hernangómez. Sin embargo, llega una camada que podría llevar a levantar el vuelo de nuevo.

¿Cuál es el techo de la nueva generación en la Selección Española?

A la generación ya asentada en el último torneo internacional parece que se le sumarán nuevos integrantes. Ya sean piezas con presencia en el roster, provenientes del equipo ‘B’ o recién aterrizados, la realidad es que muchos jóvenes apuntan a irrumpir con protagonismo en el combinado nacional. Sin duda, la estrella más mediática del equipo es Santi Aldama, pero Hugo González llama a la puerta y talentos como Sergio de Larrea, Aday Mara o Baba Miller siguen en auge.

El nivel de las pasadas generaciones era de piezas destacadas en NBA con un conjunto de jugadores nacionales relevantes en Euroliga. Por el momento, estos diamantes en bruto aún están por pulir. Sin embargo configuran quintetos más que interesantes con perfiles ciertamente complementarios. Un base cerebral como ‘Larry’, un escolta vertical y agresivo como Hugo, una dupla de treses y medio como Miller y Aldama y un center puro como Mara. Todo ello, a un plantel con pesos pesados asentados como Joel Parra, Darío Brizuela, Alberto Abalde…

¿Quiénes serán los líderes de España?

Los resultados en el último Eurobasket supusieron un punto de inflexión a lo que había sido una etapa plenamente ganadora. Algunos de los liderazgos estaban en duda y parece que la apuesta por la juventud se va consumando. Uno de los nombres propios para los próximos torneos apunta a ser Jaime Pradilla. Dentro de los ya asentados, su crecimiento esta temporada en la máxima competición europea parece suponer un sorpaso en relevancia a jugadores como Usman Garuba, Izan Almansa o Willy Hernangómez. Más allá de su rol al cuatro o al ‘falso’ cinco, desde luego que tendrá más presencia.

A la extraordinaria camada de jóvenes y los pesos pesados Euroliga también parece que emergerá un grupo de jugadores ACB que podrían elevar el suelo competitivo de la Selección Española. Piezas como Jaime Fernández, Álvaro Cárdenas o Santi Yusta han dado un paso al frente y podrían ser rotaciones de mucha calidad para un combinado que recientemente ha ido algo justo de piernas.