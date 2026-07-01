La manija de la Selección Española: ¿Juventud o veteranía?

La Selección Española comenzó un nuevo rumbo de la mano de Chus Mateo y va teniendo que tomar decisiones importantes. En las posiciones de 3, 4 y 5, dentro de lo que cabe, los líderes están claros. Sin embargo, lo que podría dar más quebraderos de cabeza al técnico de España en la posición de base-escolta.

La Selección Española y su dilema para comandar el juego

Los nombres que maneja la España de Chus Mateo para la posición de base no son pocos. Sin embargo, si un día los Ricky, Chacho, Calderón… dejaban poco espacio a sorpresas, la situación a día de hoy está mucho más abierta. Más allá de los convocados, también habrá que ver quiénes se llevan el protagonismo en la generación. En este sentido, son muchas las opciones y perfiles que el técnico de la Selección Española puede escoger.

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Por un lado, en España irrumpe una nueva camada de jóvenes directores de juego. Mario Saint Supery y Sergio de Larrea son los dos nombres propios, pero Álvaro Cárdenas se ha ganado un hueco en la conversación. Por otro lado, los Jaime Fernández, Ferran Basas o Lluis Costa han tenido sus momentos y también podrían ser elecciones del entrenador de la Selección Española. Todo ello, con un jugador a caballo entre las dos situaciones como es Juan Núñez, ciertamente asentado en la élite, joven, pero atravesando una situación compleja a nivel físico.

La España de Chus Mateo: argumentos ofensivos

Habrá que ver cuáles son las apuestas tácticas de esta Selección Española cuando llegue el momento de competir. La generación al poste bajo apunta a ser una de ellas. También las salidas de indirectos para jugadores grandes con mano como Juancho o Aldama. El estilo y el playbook también determinará mucho quién se adapta mejor en el puesto de base. Un tirador, un buen pasador, un generador de bloqueo directo… Sin duda, Chus Mateo tendrá que hacer converger nivel y adaptabilidad.

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En este sentido, Jaime Fernández ha demostrado ser una de las piezas más determinantes de esta Selección Española, con especial mención a su generación de puntos en pick and roll. Sergio de Larrea posiblemente sea el perfil más completo en lo físico, técnico y táctico. Saint Supery y Lluis Costa, a pesar de la diferencia de edad, son los dos perfiles más creativos. Álvaro Cárdenas ha demostrado ser un excelente revulsivo, sobre todo desde la energía defensiva. Por último, las tablas de Alberto Díaz y, con menos experiencia internacional, de Ferran Basas también son un valor.