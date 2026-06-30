El secreto de la Selección Española del futuro: la baza táctica de un equipo con piezas muy particulares

La Selección Española que viene deja muchas incógnitas. A pesar de que el núcleo fuerte del equipo ya esté ciertamente asentado con jugadores como Santi Aldama, Willy Hernangómez, Joel Parra… la nueva camada con Aday Mara, Hugo González o Baba Miller viene pisando fuerte.

¿Cuál es la gran ventaja de esta Selección Española?

El planeta basket está plagado de superestrellas que copan las noticias de los torneos internacionales. A nivel europeo, jugadores como Luka Doncic, Nikola Jokic o Antetokoumpo y, a nivel mundial, Shai Gilgeous-Alexander o Anthony Edwards han marcado las competiciones FIBA de los últimos años. En este sentido, por talento y físico la Selección Española tiene difícil jugar de tú a tú a cualquiera de estos combinados. Sin embargo, el conjunto de Chus Mateo tiene algunos aspectos del juego en el que puede ser verdaderamente dominador.

La Selección Española cuenta con un roster con muchos jugadores muy determinantes en juego de uno contra uno al poste bajo. La era del bloqueo y continuación podría estar volviendo a dejar paso a este tipo de generación. Aday Mara es uno de los nombres del futuro de España en estas lindes. Sin embargo, Jaime Pradilla y Willy Hernangómez son auténticos especialistas ya en el presente en Euroliga. Todo ello acompañado de un listado de ala-pívots con mucha capacidad de abrir la pista y aislar ayudas y jugar sin balón. Juancho, Aldama o Miller podrían frotarse las manos en lado débil.

¿Vuelve el juego al poste bajo? España podría encabezar el regreso de una vieja moda

El aficionado medio de la Selección Española, más que probablemente, haya seguido los playoffs ACB. Si por algo se han caracterizado estas eliminatorias es por tener un volumen enorme de juego al poste bajo. A todos se les vendrá a la cabeza a Toko percutiendo contra Braxton Key o a Jaime Pradilla midiéndose a Joel Parra. No menos notable fue en el Real Madrid el uso de Hezonja y Lyles en estas labores.

Todo parecía apuntar a que el juego al poste bajo acabaría siendo residual. Los pívots cada vez son más móviles, tienen mejor mano exterior y los entramados tácticos se orientan más a la transición. Sin embargo, parece haber un cierto resurgimiento, sobre todo a nivel europeo. En este sentido, la Selección Española podría estar muy bien posicionada para destacar en este sentido. No hay que olvidar que esta generación de centers de España se han criado bajo la tutela de Pau y Marc Gasol, incluso, de algunos jugadores menos mediáticos como Germán Gabriel.