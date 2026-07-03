El ‘mago’ de la Selección Española se gana un hueco en el equipo

La Selección Española sigue demostrando carburar verdaderamente bien. El conjunto de Chus Mateo se impuso con una solvencia verdaderamente notable ante una Dinamarca que no tuvo ninguna opción durante todo el encuentro. España fue muy superior, en parte, gracias a las actuaciones destacadas de un rejuvenecido Pierre Oriola, que recordó al jugador campeón del mundo, a Hugo González y a Mario Saint-Supery.

Un jugador diferente para esta Selección Española

La manija de España es un tema de conversación recurrente. El país que vio nacer genios como el Chacho, Ricky, Raúl López… busca estabilidad en su puesto de base actualmente. La competencia es feroz porque la igualdad es máxima. Piezas como Sergio de Larrea, Álvaro Cárdenas, Alberto Díaz, Mario Saint-Supery, Jaime Fernández… se disputan un puesto de cara al próximo torneo internacional. En estas ventanas uno de los integrantes más jóvenes de esta Selección Española ha pedido paso.

El España vs Dinamarca sirvió para avanzar en la clasificación al próximo mundial, pero también para ir haciendo probaturas. En el encuentro, con permiso de Hugo y Pierre, Mario Saint-Supery fue el mejor de los de Chus Mateo. El diamante en bruto de la Selección Española demostró que además de ser un jugador con un punto de ‘magia’, también es capaz de liderar y hacer números. 16 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en solo 18 minutos de juego.

¿Por qué Mario Saint-Supery?

La manija de la Selección Española tiene muchos perfiles interesantes. Alberto Díaz es un defensor incansable, Cárdenas siempre irrumpe de revulsivo con energía, de Larrea es el cerebro a los mandos… Sin embargo, Mario Saint-Supery es un tipo de jugador de los que ya no quedan. En cada acción deja algún destello de genialidad. En el propio España vs Dinamarca, el alley oop a Hugo González es una de las muestras de ello. Una pieza que puede ser muy importante en el entramado de juego en estático.

El SHOW de Mario Saint-Supery. Asistencia para el alley-oop de su amigo Hugo González. Vaya show del malagueño. Menuda joya tienen en Gonzaga. pic.twitter.com/CSJUmMOuWI — Conexión NCAA (@conexion_NCAA) July 2, 2026

Mario Saint-Supery ya demostró en el Eurobasket poder ser una pieza importante incluso compitiendo al máximo nivel. En aquel torneo, las bajas le abrieron hueco y se aferró a la oportunidad. Actualmente es otro jugador. Su complexión física ha cambiado notablemente y se ha convertido en una pieza mucho más autosuficiente en ambas pistas. Su ca bio físico supone para la Selección Española tener una pieza creativa y generadora en bloqueo directo, pero con una hechura consistente. Él y Jaime parecen los dos integrantes llamados a dar este plus de ‘magia’ en media pista. Habrá que ver si se decantan por ambos, por ninguno o por uno de los dos.