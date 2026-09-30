Great Osobor vuelve a mirar hacia delante tras el peor parón de su carrera

“Life moves pretty fast. If you don’t stop and look around once in a while, you could miss it”, escribió John Hughes en 1986 (“La vida pasa muy rápido. Si no te detienes y miras a tu alrededor de vez en cuando, podrías perdértela”). Algo parecido podría haber pensado Great Osobor cuando todo parecía encajar a la perfección. Después de construir una carrera de menos a más en la NCAA, el pívot había firmado con Science City Jena su primer contrato profesional y acababa de recibir la llamada de la selección absoluta española. Todo apuntaba en la dirección correcta. La vida, sin embargo, a veces obliga a detenerse justo cuando todo empieza a rodar.

Great Osobor sigue recuperándose

Pero todo se detuvo de golpe el 30 de noviembre de 2025. Great Osobor sufrió una grave lesión con la selección española ante Georgia, en Tenerife, en un encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de 2027. Apenas habían transcurrido 1 minuto y 51 segundos desde su entrada a pista cuando, en una acción con el georgiano Mate Khatiashvili, sufrió una torsión de la rodilla izquierda que cambió por completo el rumbo de su carrera.

El diagnóstico confirmado por la FEB no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de la lesión: rotura del ligamento cruzado anterior, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y un esguince del ligamento lateral interno, todo ello en la rodilla izquierda. Un duro revés que le obligó a perderse el resto de la temporada. Apenas cuatro días antes, Osobor había debutado con la selección absoluta frente a Dinamarca y lo había hecho a lo grande, con 12 puntos y 8 rebotes en 18 minutos. Ante Georgia afrontaba apenas su segundo partido con España cuando la lesión frenó en seco el que estaba siendo el mejor momento de su carrera.

Un año después trabaja para volver

El ala-pívot de Tudela cumplirá 24 años el próximo 13 de diciembre después de haber pasado por tres universidades en la NCAA. Montana State, Washington y Utah State fueron las etapas de un recorrido universitario que siempre tuvo un denominador común: Danny Sprinkle, el único entrenador que le acompañó durante todo su periplo en Estados Unidos. Su salto al profesionalismo, sin embargo, apenas pudo prolongarse durante siete partidos con el Science City Jena en Alemania, en los que promedió 16 puntos y 4,3 rebotes.

Diez meses después, el español afronta la recta final de su recuperación entre Los Ángeles y el campus de los Huskies de Washington, en Seattle. Sin equipo en estos momentos, Osobor trabaja ya con la mirada puesta en su regreso a las pistas y en encontrar un nuevo destino para continuar su carrera. La Liga Endesa aparece entre las opciones, aunque el ala-pívot no cierra la puerta a ninguna posibilidad y también contempla la oportunidad de incorporarse a otro proyecto internacional.