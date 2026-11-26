Chus Mateo pide cuidar a sus internacionales antes del Montenegro-España de este jueves en Podgorica, clave para la Copa del Mundo de Catar 2027: “Son superhéroes”.

Chus Mateo pidió cuidar a sus internacionales antes del partido de este jueves en Podgorica, donde España visita a Montenegro (19:00 horas) en la clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027. “Son superhéroes”, resumió el seleccionador sobre unos jugadores que llegan con la carga de la Liga Endesa y la Euroliga.

La Selección española afronta en tierras montenegrinas el primero de los dos partidos de la penúltima ventana FIBA, con la necesidad de cortar una racha de tres derrotas seguidas. España busca su sexta victoria en el grupo y, por primera vez en la semana, Mateo pudo contar con el grueso de los jugadores que citó el 13 de noviembre.

Mateo: “Su compromiso es máximo”

El técnico madrileño habló antes del único entrenamiento del equipo en Podgorica, en declaraciones recogidas por Marca. “Son extraordinarios estos chicos. Ponen mucho de su parte. Quieren ser parte de esta clasificación. Quieren dar todo lo que tienen. Su compromiso es máximo. Hay que cuidarles porque juegan Liga Endesa, Euroliga y ahora la selección. Son superhéroes”, afirmó.

Mateo reconoció que la preparación del partido es compleja por la llegada tardía de varios jugadores. “Con estos jugadores que vinieron hoy hay que ser muy sintéticos. No vamos a hacer un entrenamiento de mucha carga. Hay que priorizar lo importante. Saben que hay que sacar el partido como sea. Y están responsabilizados”, explicó.

El seleccionador también avisó del ambiente que espera en la capital montenegrina. “Tenemos claro que es importante para nosotros. Ahora cualquier victoria nos acerca al Mundial. Hay que afrontarlo con responsabilidad. La afición animará mucho”, dijo, antes de añadir: “Montenegro juega bien en casa. Hay que saberlo”.

Parra, Brizuela y Juancho completan el grupo

Joel Parra y Darío Brizuela, del Barça; Mario Saint-Supéry y Álvaro Cárdenas, del Valencia Basket, y Juancho Hernangómez, del Panathinaikos, se incorporaron este miércoles a la concentración y estarán disponibles ante Montenegro. Alberto Abalde y Jaime Pradilla, del Real Madrid, y Santi Yusta, del Anadolu Efes, se perderán este primer duelo por jugar con sus clubes en la Euroliga menos de 24 horas antes, y se unirán para el segundo partido de la ventana.

La lista ya había sufrido la baja de Yankuba Sima antes de que el grupo arrancara la preparación en Guadalajara. Brizuela, uno de los recién llegados, explicó a la FEB su papel con apenas un par de entrenamientos: “Yo vengo aquí a ayudar y ganar, da igual el rol que me pidan”.

España, segunda del grupo y Montenegro, colista

España es segunda del Grupo I con un balance de 5-3, por detrás de Ucrania, según la clasificación de la FEB. Montenegro cierra la tabla con 4-4, el mismo balance que Portugal y Grecia, y también llega de perder sus dos primeros partidos de esta segunda fase, ante Georgia (101-74) y en casa ante Ucrania (89-98). Los tres primeros de cada grupo obtienen plaza para Catar.

Podgorica guarda buen recuerdo para la Selección: allí estrenó en 2017 el calendario de ventanas FIBA, en el camino hacia el oro mundial de 2019. España ha ganado los cuatro enfrentamientos oficiales ante Montenegro, el último en el EuroBasket 2022 (82-65).

La ventana de noviembre llega días después de que la selección femenina cerrara con pleno su ventana hacia el EuroBasket 2027 con la victoria en Croacia.

Montenegro hoy, Grecia el domingo en Santiago

Después de Podgorica, España recibirá a Grecia el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Pabellón Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela.

El Montenegro-España se juega este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas, con retransmisión en Teledeporte y Vamos.