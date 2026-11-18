La Selección femenina gana 72-91 en Poreč con 24 puntos de Raquel Carrera, cierra la ventana con un 3-0 y sigue líder invicta del grupo J rumbo al EuroBasket 2027.

La Selección Española femenina ganó este martes 17 de noviembre a Croacia en Poreč (72-91) y cerró con tres victorias en tres partidos la primera ventana de la fase de clasificación para el EuroBasket Women 2027. Raquel Carrera, con 24 puntos, e Iyana Martín, con 12 puntos y 9 asistencias, lideraron a un equipo que sigue invicto y en solitario al frente del grupo J.

El conjunto de Miguel Méndez llegaba al Zatika Sports Centre después de haber superado a la República Checa en Oviedo, en un estreno que se resolvió en el último suspiro (Iyana Martín rescató a España con el 73-71), y a Bulgaria a domicilio (64-85). Croacia, que había ganado en la República Checa (69-82) tras caer ante Bulgaria, era a priori la rival más exigente de la semana.

Carrera y el triple sostienen la remontada en Poreč

Las croatas dominaron el primer cuarto (20-15) gracias a los puntos interiores de Ana-Marija Begic, que terminó con 22 puntos y 8 rebotes. España respondió en el segundo con un parcial de 15-27, abierto con un 0-10 en poco más de dos minutos, y se marchó al descanso con ventaja (35-42).

Tras el paso por los vestuarios, la Selección amplió la diferencia hasta el +16 al cierre del tercer cuarto y alcanzó la máxima de 20 puntos (67-87) a dos minutos del final. Según los datos de la FEB, el equipo anotó 14 triples, y AS cifra el acierto exterior en 14 de 24. Croacia firmó un 36-49 en contra en la segunda mitad.

Carrera fue la máxima anotadora del partido con 24 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, para 25 de valoración, y fue elegida MVP por la FEB. Iyana Martín sumó 20 de valoración y, según AS, España tuvo un +30 con ella en pista; la base ya había sido decisiva en los dos partidos anteriores y forma parte de la generación española que ha dado el salto a la WNBA. Helena Pueyo aportó 12 puntos con un 4 de 4 en triples en 17 minutos, y Araújo añadió 11. En Croacia, Ivana Dojkic anotó 17 puntos y Khadijiah Cave, 16.

Un 3-0 que deja a España a un paso del EuroBasket

Con este resultado, según la clasificación de la FIBA, España lidera el grupo J con un balance de 3-0, por delante de Bulgaria (2-1), que ganó este martes en la República Checa (53-56). Croacia queda con 1-2 y la República Checa sigue sin estrenarse (0-3). La FEB subraya que el equipo “queda a un paso de su objetivo”, y AS recuerda que la Selección suma un 25-0 en las ventanas FIBA desde que se instauraron en noviembre de 2015.

La fase final del EuroBasket Women 2027 se disputará del 16 al 27 de junio de 2027 en Bélgica, Finlandia, Lituania y Suecia.

España volverá a la competición en la ventana de febrero, que abrirá el miércoles 10 de febrero de 2027 en la República Checa, antes de recibir a Bulgaria el sábado 13 y a Croacia el martes 16 de febrero, en dos partidos en casa con los que buscará certificar su plaza.