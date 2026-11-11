Iyana Martín rescata a España en Oviedo: 73-71 a la República Checa en el estreno hacia el EuroBasket 2027

Iyana Martín anotó 18 puntos, 11 en el último cuarto, para dar a España el 73-71 ante la República Checa en Oviedo, primer paso hacia el EuroBasket Femenino 2027.

Iyana Martín rescató a la selección española en su Oviedo natal: anotó 18 puntos, 11 de ellos en el último cuarto, para firmar el 73-71 ante la República Checa en el primer partido de la fase de clasificación para el EuroBasket Femenino 2027.

España estuvo cinco abajo a falta de siete minutos (59-64) y cuatro abajo al entrar en los dos últimos (67-71). Ahí apareció la base asturiana: un triple desde la esquina para el 66-67, otros cuatro puntos en el tramo final y una canasta de María Araújo cerraron el triunfo en un Palacio de los Deportes con más de 4.500 aficionados, según la crónica de la Federación Española de Baloncesto.

Iyana, MVP con 18 puntos y 23 de valoración

La jugadora del Spar Girona, en la Liga Femenina Endesa, terminó con 18 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes y 23 de valoración, la mejor del partido. Araújo fue la máxima reboteadora española, con 7, y Petra Holesinka lideró a las checas con 16 puntos.

“Al final era un partido de estar 40 minutos concentradas. Se han notado los altibajos que hemos tenido. Contra estos equipos no hay que dar nada por hecho, porque en cuanto te desconectas un segundo te remontan el partido”, explicó Iyana a la FEB tras el encuentro, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

La base recibió en el descanso la insignia de oro de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias y reconoció el peso de jugar en casa: “Para mí es un orgullo estar aquí. Me lo quería tomar con tranquilidad y que no fuese una presión. En parte lo he conseguido”.

De 24-11 al sufrimiento final

El equipo de Miguel Méndez, que salió con Iyana Martín, Maite Cazorla, Helena Pueyo, Paula Ginzo y Raquel Carrera, cerró el primer cuarto con un 20-11 y llegó a mandar de 13 puntos (24-11) al inicio del segundo. La República Checa reaccionó con velocidad y con el acierto exterior de Holesinka y Petra Malikova, se fue al descanso siete abajo (43-36) y dominó el tercer cuarto hasta igualar el partido.

Las checas se pusieron por delante en el arranque del último periodo y llegaron a su máxima ventaja con cinco puntos seguidos de Holesinka, antes de que la estrella local liderase la remontada.

Bulgaria y Croacia, próximas paradas

España comparte el Grupo J con la República Checa, Bulgaria y Croacia. La fase se juega en dos ventanas de tres jornadas y las dos primeras de cada grupo se clasifican para el EuroBasket, que se disputará del 16 al 27 de junio de 2027 en Bélgica, Finlandia, Lituania y Suecia.

La selección visita a Bulgaria el sábado 14 de noviembre y cierra esta primera ventana el martes 17 en Croacia.